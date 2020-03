’Het nieuwste virus? Infodemie!’

Mijn vriend vindt al die verschillende visies nog wel grappig. Hij kan heel goed bij de, of misschien ook wel zijn eigen, waarheid blijven. Maar ik word er ronduit onrustig van. Corona beheerst momenteel niet alleen letterlijk onze samenleving maar bij tijd en wijle ook mijn volledige denken. Om te voorkomen dat er allerlei vreselijke doomscenario’s of andere enge films in mijn hoofd verschijnen, probeer ik dus mijn informatie over wat er allemaal aan de hand is, te krijgen via betrouwbare bronnen.

Reddeloosheid

Zo check ik onze Telegraaf, de website van de RIVM, Rijksoverheid en alle andere grote kranten. Maar ik luister dus niet naar een of andere loopbaancoach die bazelt dat de overheid er moedwillig op aanstuurt om de samenleving omver te gooien zodat die vanuit een totale reddeloosheid opnieuw opgebouwd kan worden. Dat regeringen een volmacht krijgen over hun bevolking. Wat. Zeg. Je!!???

Nieuws dat door inmiddels 50.000 mensen is gehoord omdat iedereen die podcast naar elkaar doorstuurt. Kwalijk. Het probleem is dat er zo twijfel en verwarring ontstaat. Al die verschillende groepen zenden verschillende meningen uit. Wat dacht je bijvoorbeeld van Dr. Cowen die in een, op het oog plausibel, videootje uit de doeken doet hoe het virus via 5G de wereld in geslingerd wordt? Weer een mening en weer een heleboel gezaaide twijfel. Dit is dezelfde man die tegen vaccineren is. Hij zal ongetwijfeld veel weten, maar kom op: via 5G?

Medicijn

We weten met z’n allen al niet precies wat de beste en de veiligste oplossing is om het virus in te dammen. Laat het dan in vredesnaam aan de experts over om te zoeken naar een weg uit deze coronahel. Mijn dochter (18) komt met het verhaal dat Kim Feenstra (521K volgers) iets op haar instagram heeft staan over een medicijn dat er al zou zijn, dus ze kan best even afspreken met vriendinnen.

En afgelopen weekend riep de kersverse vrijgezel Gers Pardoel (116K volgers) nog op om lekker te knuffelen om het virus te overwinnen. Valse en zelfs levensgevaarlijke beloftes die klakkeloos voor waar aangenomen worden en ervoor zorgen dat de jeugd het allemaal niet meer zo nauw neemt.

Als journalist ben ik het al gewend, maar kom op mensen, check je feiten! En luister vooral naar betrouwbare bronnen. En nee, dat is dus niet die ene vriendin van die ene collega die zegt dat...