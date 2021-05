Maak ruimte in je kledingkast met deze tips!

Regelmatig kleding, schoenen en accessoires wegdoen is een must voor diegenen die nu eenmaal dol op de nieuwste mode zijn, want geen enkele kast is jaar na jaar hervulbaar. Tips om grondig te werk te gaan zijn er te over: van uitsorteren van meerdere varianten (vijf jurken in dezelfde stijl is echt te veel) tot downsizen (geen mens draagt 30 broeken in een seizoen) en afscheid nemen van miskopen of amper gedragen kledingstukken.

Een goede vuistregel is: alles wat het afgelopen jaar wel is gedragen, blijft in de kast. Maar twee seizoenen niet gedragen, mag verdwijnen. Dan was u het item dus eigenlijk stiekem al vergeten. Of het heeft nooit gepast en het wordt bewaard totdat de afvalsessie eindelijk is gelukt. Pas daarom ook de kleding goed door, zodat je geen items laat hangen die sowieso niet meer passen.

Stapels

Uiteraard verandert je look in de loop der jaren ook, dus dan kan er flink wat op de ’doe weg stapel’. Daarbij hoort overigens ook de afgedragen kleding die echt niet meer mooi is of waar iets aan mankeert. Maak meerdere stapels: weggooien, verkopen, twijfel, in de kast opbergen en opslaan. De ’bewaarstapel’ zou in het meest ideale geval alleen tijdloze basics en unieke items moeten bevatten waar je echt nooit meer zonder zou kunnen.

Is de kledingkast eenmaal opgeruimd, dan blijft dus nog die ’doe weg stapel’ – of misschien wel een aantal vuilniszakken – over. En wat doe je daarmee? Weggooien is zonde als het nog mooie kleding en accessoires betreft en bovendien is het niet goed voor het milieu.

Verkopen

Verkopen kan via diverse online platformen, van Marktplaats tot en met Vinted, Vestiaire Collective, Rebelle, the RealRal, Designer-Vintage, The Next Closet, Re-See, Prelvet of via Facebook buurtgroepen. Vinted geldt intussen als Europa’s grootste online marktplaats voor tweedehands artikelen met 34 miljoen kopers in 11 Europese landen.

Kopen bij buitenlandse platformen betekent ook dat je weer eens iets heel anders scoort. Ook een rommelmarkt in de buurt of een leuke tweedehandswinkel is een optie om oude items naartoe te brengen. In alle gevallen moet de kleding overigens wel schoon geleverd worden, dus dat betekent wassen en strijken of naar de stomerij brengen. Een klusje op zich, maar doorgaans wel de moeite waard, want hoe frisser de kleding oogt, hoe meer deze opbrengt.

Let je overigens ook op of jouw favoriete kledingmerk niet zelf iets doet aan tweedehands verkoop. Tommy Hilfiger heeft bijvoorbeeld een eigen online store waar unieke items kunnen worden doorverkocht of ingeruild kunnen worden.

Afscheid nemen van dure, kostbare items valt soms het zwaarst. Je weet immers nog wat je ervoor over moest hebben om dit kleinood ooit aan te schaffen. Maar het voordeel van wegdoen is dat je ook weer nieuwe dingen kunt kopen! Al is dat niet altijd aan te raden, want voordat je het weet is de kast weer overvol.

Gelukkig is het tegenwoordig op veel plekken ook mogelijk om kleding of accessoires te leasen, zoals een designertas. Bij Lease your Luxury boetiek kun je bijvoorbeeld al vanaf 20 euro een up-to-date Chanel, Vuitton of Dior tas huren. Zo loop je er altijd trendy bij en tegen de tijd dat je op de tas bent uitgekeken, kies je voor een nieuwe.

Doneren

Doneren is ook een optie als je opziet tegen het verkopen van de kleding. Dat kan via de bekende textielcontainers of via Sympany, een bedrijf dat kleding verkoopt, recyclet en aan vluchtelingen schenkt. En dan zijn er nog de kledingbank, de kringloopwinkel en het Leger des Heils.

Een andere sympathieke optie is de Stichting Dress for Success, die mensen met een kleine beurs voorziet van kleding voor sollicitaties. Een nieuwe optie, ontstaan in coronatijd vanwege de tijdelijke sluiting van winkels, is de ’kettingkledingruil’ die intussen in meerdere steden succesvol is. Je maakt je eigen tas met tweedehands kleding en ruilt die met een andere deelnemer, afgestemd op maat en smaak. Uit de tas zoek je de items die je bevallen, je voegt nog wat toe en geeft de tas weer door aan de volgende. De verrassing zit hem in het gegeven dat je regelmatig een nieuwe ’uitzoektas’ ontvangt.

En tot slot nog een gezelligere optie: organiseer een kledingruilbeurs met vriendinnen. Maar word dan niet jaloers als dat ene leuke jurkje, dat je niet meer past, bij een vriendin toch echt beter staat