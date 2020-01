Daghoroscoop 11 januari

VANDAAG JARIG

Er kan sprake zijn van een verandering van baan, maar ook van uw leefstijl. Uw gezondheid blijft goed als uw agenda niet te vol is. U zult zich nog beter voelen als u speciaal let op uw knieën, tanden en botten. Ga niet te vaak op reis en kom minder vaak aan eigen wensen tegemoet.

ZONDAG JARIG

Volgende maand kunt u een financiële piek bereiken – het kan u voor de wind gaan, waardoor u belangrijke veranderingen kunt doorvoeren, al moet u ook rekening houden met een kleine tegenslag, maar die is tijdelijk. Over geld kan ruzie ontstaan met uw huidige partner.

RAM

Uw ideeën zullen weerklank vinden en een ontmoeting biedt goede vooruitzichten. Gehuwden kunnen moeite hebben plichten en wensen tegen elkaar af te wegen. Houd rekening met de ander, dan zal de ander dat ook met u doen.

STIER

Uw gedachten kunnen wat grillig zijn en die van uw vrienden evenzeer, maar dat kan inspirerende ideeën opleveren. Probeer ze toe te passen in uw carrière. Geloof in uzelf, anders bereikt u niet wat u voor ogen staat. Rust goed uit.

TWEELINGEN

Een beetje vertier kan geen kwaad, zeker niet als u baalt van de gewone weekend routine. Ga de deur uit; u zult geen moeite hebben gezelschap te vinden en de bloemetjes buiten te zetten. Geef niet te veel geld uit.

KREEFT

U zult dit weekend in de belangstelling staan en anderen zullen u zien zoals u uzelf liefst ziet. U zit in het zadel en dat maakt u aantrekkelijk. U zult energiek zijn en uw relaties met het andere geslacht zullen plezierig verlopen.

LEEUW

Veranderingen in uw leven kunnen anders uitvallen dan verwacht maar schrik daar niet van. Verzeker u op financieel gebied van de hulp van een expert. Blijf optimistisch als u iets op u hebt genomen dat ingewikkelder is dan u verwachtte.

MAAGD

Dit kan een gunstig moment zijn voor uw carrière. Schenk aandacht aan uw intuïtie; een ingeving kan voordelig uitpakken. Goed denkwerk levert antwoorden op de vragen die u zich stelt. U kunt meer bereiken dan u denkt.

WEEGSCHAAL

U kunt zich zorgen maken over uw gezondheid. Misschien bent u te veel een Pietje Precies. Zoek in de medische encyclopedie of surf op het internet voor informatie. Houd zondag rekening met boze reacties als u thuis gaat werken.

SCHORPIOEN

U kunt helder communiceren en daardoor anderen in het gareel houden. Als u zin hebt in iets nieuws is een workshop over iets wat u interesseert misschien een idee of ga op zoek op het internet naar een leuke reisbestemming.

BOOGSCHUTTER

Tracht minder dogmatisch over te komen en oog te houden voor beide kanten van een medaille. Als uw intuïtie u in de steek laat kunt u bepaalde zaken anders zien dan ze zijn. Zowel in de liefde als financieel dreigen problemen.

STEENBOK

Schenk tijd aan familie; misschien kunt u een oudere helpen orde op zaken te stellen of een kast op te ruimen. Straal ondertussen gezelligheid uit. Val geliefden niet te zwaar als ze in uw ogen tekort zijn geschoten of iets zijn vergeten.

WATERMAN

Geef creativiteit weer eens een kans; uw geest is actief genoeg en woorden en zinnen zullen gemakkelijk op papier komen. Spaar naasten – u kunt wel eens hard uit de hoek komen – ook zij hebben recht op een mening.

VISSEN

Toon u tijdens onderhandelingen niet te happig en houd vast aan datgene wat naar uw mening juist is. Sta open voor hetgeen de toekomst brengt. Maak gebruik van de uitverkoop om sportkleding te vervangen.

