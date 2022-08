Premium Binnenland

Smeer jij je wel voldoende in? Met de pindakaasmethode zit je altijd goed

Of we nu aan het zwembad liggen of even een wijntje drinken op een terras, we zijn er steeds beter van doordrongen hoe belangrijk het is ons in te smeren met zonnebrandcrème. Maar veel mensen smeren niet goed of niet voldoende. Hoe moet het dan wel?