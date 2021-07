Daghoroscoop 24 juli - Het kan een bevredigend weekend worden, Maagd

VANDAAG JARIG

Je gezondheid kan je dit jaar af en toe zorgen baren. Neem meer rust als je niet in orde bent en span je zo min mogelijk in. Misschien kun je wat vaker naar de sauna of je laten masseren. Het goede nieuws is dat je ijzersterk bent, dus laat je niet ontmoedigen bij wat tegenspoed.

ZONDAG JARIG

Je kunt zelf veel doen om je gezondheid te verbeteren en te voorkomen dat er problemen ontstaan. Let extra op je hart, zeker als je te maken hebt (gehad) met veel stress. Mijd angst en maak je niet teveel zorgen, cultiveer het geloof in jezelf, dat alleen al is hartversterkend.

RAM

IJver en aandacht spelen een belangrijke rol in je leven. Bouw aan een solide, zakelijke basis door geregeld te netwerken, te adverteren en goederen of diensten te promoten, die je financiële groei kunnen bevorderen.

STIER

Probeer met plezier aan sociale verplichtingen te voldoen en een formele bijeenkomst bij te wonen die met je werk te maken heeft. Doe je best er goed uit te zien; voeg maar eens iets duurs aan je garderobe toe.

TWEELINGEN

Voorkom dat je dit weekend in je eigen scenario gevangen blijft. Er is veel de moeite waard in de grote buitenwereld. Kijk in de krant of op het internet; er is vast iets wat je interesseert. Dat kan bijvoorbeeld een optreden zijn.

KREEFT

Gehechtheid aan mensen of bezit kan goede communicatie in de weg zitten en een emotionele woordenwisseling tot gevolg hebben. Probeer conflicten en misverstanden te vermijden. Overtreed geen verkeersregels of wetten.

LEEUW

Breng zoveel mogelijk tijd door met je geliefde; je kunt beiden toe zijn aan een verzetje na de spanningen in het dagelijks leven. Bespreek een tafel voor twee in een gezellig restaurant of ga naar een goede film of voorstelling.

MAAGD

Het kan een bevredigend weekend worden , zeker als je nuttige dingen doet. Sluit je af voor problemen die je recent hebt opgelost en houd een vaste koers aan als je de klussen doet die elk weekend je aandacht vragen.

WEEGSCHAAL

Heb je groene vingers dan zul je genieten van werken in de frisse buitenlucht. Sluit je aan bij mensen met dezelfde hobby en wissel kennis en ervaringen uit. Sporters zullen hun club naar een overwinning willen aanmoedigen.

SCHORPIOEN

Een perfect weekend voor een uitstapje met je geliefde. Bespreek een hotel aan het water. Als er sprake is van een uitgebreide viering moet je niet alles zelf willen doen. Laat anderen hun steentje bijdragen.

BOOGSCHUTTER

Een uitgelezen moment voor sociaal verkeer en dat zal een welkome afwisseling zijn van de druk van de laatste maanden. Praat met mensen die je vertrouwt over recente moeilijkheden en lucht maar eens je hart.

STEENBOK

Bedenk wat goede voornemens. De behoefte om veranderingen aan te brengen zal je op ideeën brengen m.b.t. je houding, een relatie of vooruitgang in je loopbaan. Stilstand is achteruitgang, dus hup: aan de slag!

WATERMAN

Je kunt een keerpunt bereiken dat een aantal nieuwe mogelijkheden biedt. Een project dat verwaarloosd is kan weer tot leven worden gebracht. Ga op zoek naar mensen in je werkomgeving die je willen bijstaan.

VISSEN

Neem de tijd om alles te overdenken wat zich in je leven afspeelt. Voer veranderingen door die noodzakelijk zijn en doe dat in een normaal tempo, zonder je te haasten. Ga zoveel mogelijk naar buiten en ga poffertjes eten ofzo.

