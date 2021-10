Daghoroscoop 1 november - Nieuwe liefde kan heftige verlangens oproepen, Ram

VANDAAG JARIG

Maak van je huis een plaats waar je omringd wordt door leerzame attributen zoals boeken, computers, en dergelijke. Volg een thuisstudie of geef zelf vanuit huis lessen. Breng meer tijd door met kinderen; van hen kun je veel leren en ze kunnen in meerdere opzichten beter op de hoogte zijn dan jij.

RAM

De kosmos zorgt voor de nodige actie om je alert en wakker te houden. Je kunt gedwongen worden af te wijken van een gekozen weg en misschien moet je nog meer veranderingen accepteren. Een nieuwe liefde kan heftige verlangens oproepen.

STIER

Gesprekken over politiek en religie leiden vaak tot verhitte discussies en het is verstandig die onderwerpen te mijden als je niet bij een ruzie betrokken wilt worden. Besteed je tijd beter; snijd een financiële kwestie aan waarvan je kunt profiteren.

TWEELINGEN

Een nieuwe relatie kan voor een romantische stemming zorgen. Als je al gebonden bent is dit een periode om de vonk opnieuw aan te wakkeren. Misschien plan je een huwelijk en ga je een lijst van genodigden aanleggen.

KREEFT

Boos zijn, thuis of op het werk, is niet de juiste manier om aan de nieuwe werkweek te beginnen. Denk na voor je ten onrechte mensen bekritiseert die dichtbij je staan en op wie je het meest rekent. Nabijheid is geen vrijbrief voor grofheid.

LEEUW

Raadpleeg instructies, de leiding of volg een training voor je een karwei onder handen neemt. Sportlieden kunnen onder leiding van een coach hun prestaties opkrikken. Studenten zullen baat hebben bij de raad van een mentor.

MAAGD

Begin de dag met flink wat beweging. Ga daarna de winkels in op zoek naar huishoudelijke snufjes, meubels en gadgets die in de uitverkoop zijn. Het mooier maken van je woning hoeft niet kostbaar te zijn om bevrediging te geven.

WEEGSCHAAL

Hoewel er sprake kan zijn van wat tegenslag, wordt de situatie merkbaar beter zodra je de deur uitgaat. Een glimlach en opgewekte gesprekken zorgen snel voor een vrolijk humeur. De kosmos geeft je zelfvertrouwen en extra aantrekkingskracht.

SCHORPIOEN

Je zal je met je scherpe geest graag concentreren op een project dat je na aan het hart ligt. Hoe gecompliceerd het ook is, je kunt het tot een goed einde brengen. Ga ook naar buiten: fietsen of paardrijden zal je goed doen.

BOOGSCHUTTER

Emoties kunnen snel oplaaien; doe je best rustig te blijven en toon je niet te snel aangebrand. Wat je sarcastisch ter sprake brengt zul je later betreuren en een excuus zal de aangerichte schade niet kunnen herstellen.

STEENBOK

De kosmos zorgt voor een serie trends die veelbelovende en productieve situaties kunnen opleveren. Zaken kunnen veel tijd in beslag nemen, maar liefde kan ook een grote rol spelen. Als je uit bent op ruzie, zal het daar niet van komen.

WATERMAN

Probeer je niet te veel bezig te houden met details als je op zoek bent naar feiten. Je bent geneigd op hol te slaan en risico’s te nemen, terwijl je beter een situatie of kwestie zou kunnen analyseren. Druk wordt minder als je de tijd neemt.

VISSEN

De maand kan met een interessant gegeven beginnen. Je boekt snel vooruitgang als je tolerant staat tegenover de opvattingen van anderen. Selecteer tegenstanders zorgvuldig, accepteer een compromis, maar wijk niet af van je principes.

