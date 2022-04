Relatiedip na de komst van een kind? Zo kun je het voorkomen!

Als je een baby krijgt, verandert er veel in je leven. Voorheen stond jij centraal, maar nu is jouw kind het allerbelangrijkste. Hierdoor dreigt het gevaar dat het ouderschap en alles wat daarbij komt kijken je helemaal opslokt. De rol van papa en mama neemt de overhand, waardoor je jezelf en je relatie uit het oog verliest. Je moet daarom op zoek naar een nieuw evenwicht, maar hoe?

Werk aan jezelf

Allereerst is het belangrijk dat je aan jezelf werkt, dat je weet wie je bent en waar je valkuilen en pijnen liggen. Wanneer je niet lekker in je vel zit, heeft dit namelijk een grote invloed op je relatie. Relatietherapeut Roes: „Wanneer je relatie in een dip komt, zou je denken dat je meer tijd met je partner moet doorbrengen. Dat is zeker belangrijk, maar je moet ook goed aanvoelen wat je zelf wilt. Waar wil jij nog in groeien? Welk deel van jouw identiteit heeft aandacht nodig?”

Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Waar begin je precies in de zoektocht naar alle facetten van je identiteit? „De ACT (acceptance commitment therapy) heeft daarvoor de ’eigenlijk’-vragenlijst ontwikkeld. Probeer voor jezelf deze zin af te maken: ’Als er geen obstakels zouden zijn, dan zou ik eigenlijk…” Hierdoor krijg je meteen helder in beeld waar je allemaal behoefte aan hebt. Zou je eigenlijk meer onder de mensen willen zijn? Je huis totaal anders willen inrichten? Of een rijker seksleven willen hebben? Probeer daar dan aan te werken.”

Ga preventief te werk

Het is noodzakelijk om aan jezelf te blijven werken, maar je relatie is minstens zo belangrijk. Hoe zorg je er dan voor dat het opvoeden van een kind harmonieus verloopt zonder dat je elkaar uit het oog verliest? Roes: „Ga preventief te werk. Al voor de komst van je kind is het belangrijk om te begrijpen wat bij het ouderschap komt kijken. De veranderingen zijn meeromvattend dan je in eerste instantie zou denken. Vraag jezelf daarom af: wie mag zich bemoeien met je kind? Hoe zie je de rolverdeling voor je? Ga jij als moeder minder werken? Of hij als vader? Wellicht willen jullie een 50/50-constructie. Hoe regelen jullie dan de oppas?”

Praktisch gezien hebben partners vaak al het een en ander besproken. Toch wordt onderschat wat het effect daarvan is. „Wanneer een van jullie ervoor kiest om thuisblijfouder te worden, kan diegene op een gegeven moment het gevoel krijgen persoonlijke ontwikkeling te missen. Dit kan zorgen voor een kloof in de relatie. Het is belangrijk om je daar vooraf bewust van te zijn.”

Praktische relatietips

Een aantal relatieproblemen zijn dus deels preventief te tackelen, maar Roes heeft ook nog tips voor na de geboorte van je kind.