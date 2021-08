Merle (36) luistert naar haar bioritme: ’Rond je eisprong zie je er het beste uit’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Eigenlijk ben ik nooit zo met mijn leeftijd bezig, maar er is wel een periode in mijn leven geweest waarin ik mij een stuk ouder heb gevoeld. Ik heb altijd ontzettend veel last gehad van mijn menstruatie. De week voordat ik ongesteld werd, was ik enorm depressief. In die week kon ik niets anders doen dan op de bank liggen, wat er uiteindelijk in resulteerde dat ik de rest van de maand dubbel zo hard moest werken om alles weer in te halen.”

„Uiteindelijk ben ik toen gediagnosticeerd met premenstruele dysfore stoornis (PMDD), hierdoor word je prikkelbaar en depressief voor je menstruatie. Inmiddels heb ik ermee leren omgaan door rekening te houden met mijn bioritme, maar daarvoor heb ik mij wel een hele periode oververmoeid en oud gevoeld. Het voelde destijds eerlijk gezegd een beetje alsof ik in de overgang zat.”

Heb je een beautygeheim?

„Door mijn heftige menstruatie ben ik beter naar mijn bioritme gaan luisteren en ben ik mijn leven daarop gaan inrichten. Rond je eisprong zie je er het beste uit. Je gezicht is dan heel symmetrisch en je haar zit goed. Ik zorg er daarom voor dat ik op zulk soort dagen belangrijke evenementen plan. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat het goed luisteren naar mijn bioritme mijn beautygeheim is.”

Schatten mensen jou op leeftijd?

„Ik word eerder ouder geschat door mijn klassieke kledingstijl. Mijn kledingkast is gevuld met mooie stoffen, materialen en veel lichte pasteltinten. Ik heb altijd dezelfde stijl gehad en zal hier ook niet snel van afwijken. Koningin Máxima is hierin mijn inspiratie.”

Wat vind jij het mooiste aan jezelf?

„Qua uiterlijk vind ik dat lastig om te zeggen, maar van binnen voel ik mij wel echt een powervrouw en volgens mij straal ik dat ook uit. Op werkgebied heb ik bereikt wat ik wil en dat maakt mij ontzettend trots. Toch ben ik geen harde businesswoman, ik heb maar een klein hart. Ik heb veel liefde voor de wereld en de mensen om mij heen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik wil nog wel een paar kilo afvallen. Na de geboorte van mijn zoontje Floris (2) ben ik aangekomen en ik heb nog niet alle kilo’s eraf gekregen. Toch probeer ik mij hier niet te veel op te focussen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Momenteel ben ik verder dan ik dacht dat ik zou zijn. Vroeger had ik een lijstje in mijn hoofd met bepaalde doelen en eigenlijk ben ik nu al door de checklist heen. Ik ben moeder, getrouwd en ook op werkgebied doe ik wat ik leuk vind. Soms denk ik: ’Whats next?’ Maar eigenlijk mag ik ook al heel tevreden zijn met waar ik nu sta.”

Heb je een levensles?

„Fuck focus, je mag meerdere passies hebben in het leven. Ik dacht altijd dat het belangrijk was om te focussen en met niet te veel verschillende dingen tegelijk bezig te zijn. Vooral op werkgebied worden wij van jongs af aan al gepusht om bepaalde keuzes te maken, maar je mag echt meerdere passies hebben. Juist die veelzijdigheid geeft mij een enorm gevoel van vrijheid.”

