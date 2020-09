Deel 3: ’Tijdens de bikinironde bleef ik hangen in mijn sleep’

„Laten we maar met de deur in huis vallen: ik ben niet de nieuwe Miss Nederland. De kans was één op de tien en uiteindelijk heeft Denise Speelman de kroon veroverd en het is haar van harte gegund. Natuurlijk baalde ik enorm en ik vind het nog steeds heel zuur, maar zo is het leven. Ik heb mijn uiterste best gedaan en uiteindelijk vond de jury toch iemand anders beter in het plaatje passen.”

Bikinironde

„Op de dag van de finale moesten we om 9:30 uur bij Studio 21 zijn. Op zo’n dag gaat er steeds meer door je hoofd spoken. Sta ik wel goed? Houd ik mijn hoofd niet scheef? Lach ik wel breed genoeg? Deze angst was ook niet geheel onterecht, want tijdens de generale repetitie ging eigenlijk alles mis, wat mis kon gaan. Ik bleef tijdens de galaronde in mijn jurk haken en tijdens de bikinironde bleef ik opnieuw hangen in mijn gehaakte sleep. Toch is het goed dat dit allemaal tijdens de generale repetitie gebeurde, want het waren echte eye-openers. Je weet wat je anders moet doen en hoe je jezelf kunt herpakken.”

„Uiteindelijk leek de finale hierdoor vrij vlekkeloos te verlopen. Het geluk is wel dat je niet kunt zien wat zich allemaal achter de coulissen afspeelt. Vlak na de vragenronde was ik alweer aan de beurt voor de bikinironde. Ik kwam moeilijk in mijn hakken en had nog maar een paar seconden om het podium op te rennen. Tijdens de galaronde liep ik tegen hetzelfde probleem aan. Mijn haar moest op een bepaalde manier worden opgestoken, maar eigenlijk was daar te weinig tijd voor. Uiteindelijk waren er vier verschillende mensen tegelijk met mijn haar bezig, terwijl we nog maar 30 seconden hadden. Vol adrenaline rende ik naar het podium, terwijl de galaronde juist een hele rustige en sierlijke ronde is. Uiteindelijk moet je op zulk soort momenten wel snel schakelen.”

Glazen plafond

„Als Miss Nederland moet je veel meer zijn dan alleen een knap koppie. Het is belangrijk dat je een bepaalde visie hebt. Met mijn deelname aan Miss Nederland wilde ik vrouwen aanmoedigen hun ambities na te streven. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat er op de werkvloer gelijke kansen zijn voor iedereen. Ik zou vrouwen graag willen ondersteunen in het starten van een onderneming. Ik wil door het glazen plafond breken. Want er zijn nog te weinig vrouwen met topfuncties.”

„Toen ik hoorde dat ik niet de nieuwe Miss Nederland was, vond ik het vooral jammer dat ik met deze organisatie niet mijn visie kan uitdragen. Als je denkt aan Miss Nederland denk je misschien snel aan de clichés, waarbij Missen hopen op ’wereldvrede’. Ik vond het daarom belangrijk om een concreet en haalbaar plan te hebben. Uiteindelijk heeft de jury toch voor een ander verhaal gekozen en dat is hun goed recht.”

Avontuur

„Ik kijk met plezier terug naar alle voorbereidingen die wij hebben getroffen voor de finale van Miss Nederland. Ik heb een geweldige tijd gehad met de andere Missen en heb fantastische sponsordagen gehad. Wij hebben met alle meiden echt een feestje gebouwd. Ik ben enorm gegroeid: ik ben een stuk zelfverzekerder en weet nu hoe ik voor een grote groep moet spreken. Tuurlijk is het jammer dat ik niet heb gewonnen, maar ik kijk nu al met plezier terug op dit avontuur.”

„Daarnaast heb ik ook een hele leuke nieuwe functie aangeboden gekregen op mijn werk als business developer. Hierbij mag ik veel gaan netwerken, wat ik ontzettend leuk vind. Hiernaast ziet mijn werk ook wat in mijn plannen om meer vrouwen aan de top te krijgen. We gaan brainstormen over netwerkborrels voor vrouwen en kijken naar andere mogelijkheden. Op deze manier draag ik toch mijn steentje bij aan deze maatschappij: ook dat maakt mij trots.”