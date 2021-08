’Mijn ex gelooft niet in corona en onze kinderen zijn de dupe’

„Drie jaar geleden zijn we in goede harmonie uit elkaar gegaan. Het ging helaas niet meer, we leefden na vijftien jaar als broer en zus, de koek was op. Maar haat en nijd was het nooit, ook omdat we dat onze kinderen niet aan wilden doen. Het was een scheiding volgens het boekje, we bleven zelfs bij elkaar in de buurt wonen. Maar nu is het, met de komst van corona, alsnog oorlog tussen ons.

Geen vaccin maar een chip

Mijn ex gelooft namelijk niet in corona. Ik wist niet wat ik hoorde toen hij dat een jaar geleden tegen me zei. Duizenden mensen zijn in Nederland overleden aan dit rotvirus – onder wie de broer van een vriend van ons – en hij ging dat gewoon ontkennen?

Sterker nog: hij denkt serieus dat corona een complot is tegen de mensheid. En dat je waarschijnlijk geen vaccin maar een chip ingespoten krijgt. Ik schoot in de lach toen hij dat zei, maar hij meent het echt. Zo ken ik hem helemaal niet. En het erge is dat er nog veel meer mensen zijn die zo denken.

Kinderen de dupe

Zijn waanbeelden hebben ook direct invloed op onze kinderen, van wie er een op de basisschool zit en de ander vandaag voor het eerst naar de tweede van de middelbare school ging. Hij wil pertinent niet dat onze dertienjarige zoon gevaccineerd wordt – terwijl al zijn vrienden wél zijn gevaccineerd. Haalt onze zoon toch die prik, want dat zou kunnen met mijn toestemming, dan hoeft hij hem niet meer te zien. Ook zelftesten is not done, vindt mijn ex-man, terwijl beide scholen van mijn kinderen dat wel verzoeken – maar niet verplichten.

Ik liep gisteren met mijn jongste naar school op haar eerste schooldag en hoorde haar met vriendinnetjes en hun moeders praten over de corona-zelftest. Ze begon er zelf over en vroeg of haar vriendinnen zo’n test hadden gedaan. Terwijl die meiden zeiden dat ze inderdaad gisteren zo’n wattenstaafje in hun neus hadden gekregen, vertelde mijn dochter: ’Ik niet, mijn vader gelooft niet in corona.’ Ik zag aan haar blik dat ze zelf – ze is tien en kijkt ook het Jeugdjournaal – het eigenlijk ook niet snapt.

Beschamend

Een van die moeders antwoordde: ’Nou, rare gedachte, er zijn al heel veel mensen aan overleden.’ Ze zei het niet verwijtend, eerder verrast dat er in de omgeving van haar kind serieus mensen zijn die corona ontkennen. En ik schaamde me. Want als mijn ongeteste dochter straks corona blijkt te hebben, mag die hele klas tien dagen in quarantaine. En mijn zoon zit weer thuis als er sprake is van een besmetting in zijn klas, terwijl de rest wel naar school mag. Omdat zijn vader ’niet in corona gelooft’.

Mijn ex nuanceert het ook niet; dit is zijn waarheid, punt. En daar moeten wij drieën ons naar voegen. Ik vind die visie zó beschamend, zo’n belediging voor alle mensen die zijn overleden, en hun nabestaanden. Zelf ben ik wel gevaccineerd en na dat gesprek van gisteren heb ik de knoop doorgehakt: ik ga mijn kinderen – dan maar in het geniep – vanaf nu elke week testen. Dat is wel het minste wat ik kan doen. De consequenties van eventueel vaccineren? Daar durf ik nog niet aan te denken.”