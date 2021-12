Net als Nikkie de Jager: de magie van make-up, kijk en vergelijk!

Premium Columns

Namens de Meilandjes bind ik als een ware gladiator de strijd aan met hun verraders

Welke handelingen op het matras werden verricht laat ik in het midden. U kent mij, fatsoen is my middle name. Laat ik een tipje van de sluier oplichten: mijn knieën gingen eraan. Het was net alsof een en ander zich niet in bed afspeelde, maar op zoab. Dat kwam toch echt door dat matras.