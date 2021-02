Kinderen testen na besmetting klasgenootje: sta jij dat als ouder toe?

Bij een besmetting gaat de gehele groep én de leerkracht in quarantaine. Op dag vijf laat iedereen zich testen. Dat is van belang omdat op deze manier besmettingen zo vroeg mogelijk worden opgespoord. Ondanks dat het aantal besmettingen daalt, zijn de cijfers nog niet zo rooskleurig dat we de teugels kunnen laten vieren en ligt een derde golf volgens Rutte op de loer.

Petitie

Maar kun je een jong kind, in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, wel laten testen? Gaat dat niet te ver? Er zijn veel ouders die met verbazing reageren op de maatregelen en hun gezonde kinderen (met vooralsnog geen klachten) geen stokje in de neus willen laten duwen. Dat zou zielig zijn.

Er is zelfs al een petitie gestart die ondertussen al ongeveer 60.000 keer is ondertekend. Deze ouders stellen dat de maatregel het recht op onderwijs ondermijnt en zij degenen zijn die mogen beslissen over gezondheid van hun kind.

Geen gevaar

Anderen zien er weer geen gevaar in, zoals de twitteraar onderaan de tekst. Als je met een test meer besmettingen kunt voorkomen, waarom zou je dan aan deze oproep geen gehoor aan geven?

Ook weet je na een test tenminste waar het kind en het hele gezin aan toe is. Door het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ mogen verkouden kinderen naar school. Maar voelen kinderen het verschil tussen een snotneus en corona wel aan? Laat staan de ouders?

Praat mee

Sta jij als ouder toe dat jouw kind in de leeftijd vier tot twaalf jaar verplicht getest wordt als een klasgenootje besmet blijkt te zijn? Of sta jij hier niet achter? Praat mee via onze Facebookpagina!