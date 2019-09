Weekhoroscoop week 38

Ram

Liefde: Hoewel je momenteel minder behoefte hebt om over je eigen gevoelens te praten, heb je meer geduld voor die van je partner en kun je je ook beter in hem of haar verplaatsen. Het lukt je zelfs om je lief meer inzicht te bieden in een bepaalde situatie.

Financiën: Je financiën zijn netjes in evenwicht en niet in de laatste plaats omdat je een en ander met meer logica benadert. Dit weerhoudt je van het doen van nutteloze uitgaven en impulsaankopen.

Werk: Een vrouwelijke collega voorziet je van nuttige informatie en er is ook nog sprake van een klik tussen jullie. Of het ook verstandig is om elkaar buiten werktijd te zien valt te betwijfelen, maar samenwerken gaat prima!

Persoonlijk: Op een prettige manier word je overvallen door jeugdsentiment. Fijne herinneringen doen je zomaar even glimlachen. Desondanks ben je vooral bezig met het heden en de toekomst.

Stier

Liefde: Het is een goed moment om je geliefde duidelijk te laten weten wat je voor hem of haar voelt. Eigenlijk doe je dit veel te weinig. Gelukkig komen de woorden nu recht uit je hart en kost het je geen enkele moeite om ze ook daadwerkelijk uit te spreken.

Financiën: Er zit een foutje in je financiën en je zult diep moeten graven om erachter te komen waar deze erin is geslopen. Heeft iemand anders zich vergist of heb je zelf misschien een dubbele bestelling of betaling gedaan? Of gewoon ongemerkt teveel uitgegeven?

Werk: Je bent nu behoorlijk snel geïrriteerd waardoor je het contact met sommige collega’s echt beter even kunt vermijden. Is dit niet mogelijk, tel dan regelmatig tot tien of ga even koffie halen. Er hangt ruzie in de lucht!

Persoonlijk: Je hebt nu meer behoefte om even flink de diepte in te gaan bij jezelf. Sommige gevoelens en emoties zitten je dwars en eigenlijk wil je wel eens weten waar deze nu precies vandaan komen.

Tweelingen

Liefde: Het contact met je geliefde is in plaats van speels en ondeugend nu vooral serieus en diepgaand. Waar je je partner normaliter graag een beetje plaagt en uit de tent lokt, hebben jullie nu echt goede gesprekken zonder dat je hem of haar hierbij in de maling neemt.

Financiën: Iets wat je hoort, ziet of leest brengt je op nieuwe ideeën met het oog op sparen en/of investeren. Hoe dan ook ben je vastbesloten meer uit je geld te halen dan je tot nu toe hebt gedaan.

Werk: Iets of iemand op je werk houdt je behoorlijk in de greep; hier zou je graag meer over willen weten! Waak ervoor dat het geen obsessie wordt en je een en ander na werktijd ook gewoon weer los kunt laten.

Persoonlijk: Met het oog op vriendschappen heb je nu weinig behoefte aan gezelschap. Na een dag hard werken blijf je liever lekker thuis met een goed boek (of een spannende film op de buis) dan dat je met anderen de hort op gaat. Geen probleem toch?

Kreeft

Liefde: Bepaalde issues waar jullie tot op heden mee kampten kunnen nu worden uitgepraat en opgelost. Jullie zijn nu allebei in staat tot het voeren van een goed gesprek zonder elkaar voortdurend de zwarte piet toe te schuiven.

Financiën: Je hebt zomaar zin om de administratie te doen en andere klusjes te klaren die je normaliter het liefst zo ver mogelijk voor je uitschuift. Heerlijk toch! Doe er je voordeel mee, Kreeft!

Werk: Je concentratie is werkelijk op zijn top deze week. Je bent super gefocust en laat je door niets of niemand afleiden. Het kost je ook geen enkele moeite om anderen te laten weten dat ze je nu niet hoeven te storen met onbenulligheden.

Persoonlijk: Je bent goed bezig met werken aan jezelf. Vooral op het fysieke vlak krijg je meer conditie waardoor je overall beter in je vel zit. Durf je het al aan om een pittige training te doen?

Leeuw

Liefde: Je geniet nu echt van gezelschap. Niet alleen van dat van je geliefde maar ook van jullie vrienden, hetgeen dit een ideale week maakt om samen iets leuks te doen en af te spreken met een groepje dierbaren.

Financiën: Je krijgt nu meer inzicht in je financiën en begrijpt ook beter wat je al die tijd verkeerd hebt gedaan. Wel is het nu tijd om knopen door te hakken en afstand te doen van de dingen die maakten dat het op financieel gebied allemaal niet zo lekker liep.

Werk: Je hebt je doelstellingen dusdanig bijgesteld zodat deze ook werkelijk haalbaar zijn en dat is prima! Niemand wordt blij van vechten tegen de bierkaai of het dragen van water naar de zee. Doe de dingen die mogelijk zijn en zie af van onbegonnen werk. Simpel toch?

Persoonlijk: Je hebt nu meer oog voor detail en wel op elk levensgebied. Zonder er al te veel moeite voor te hoeven doen valt je oog op diverse zere en zwakke plekken van personen in je omgeving en situaties waarin je je bevindt.

Maagd

Liefde: Je voelt je enorm verantwoordelijk voor je geliefde en hebt haast de behoefte om hem of haar een beetje extra te verzorgen of te beschermen. Ook al is het goed bedoeld; waak ervoor dat je de ander hierbij niet te veel betuttelt.

Financiën: Ondanks de grote uitgaven die je hebt gedaan of die nog boven je hoofd hangen, weet je alles prima op te vangen. Dit is mede te danken aan het fijne salaris dat je verdient en de manier waarop je hier op de juiste manier mee om weet te gaan. Top!

Werk: Hoewel je dol bent op je werk zit het nu allemaal even niet mee waardoor je zelf ook minder gemotiveerd bent. Dit heeft voornamelijk te maken met de externe factoren waar je deze week mee te maken krijgt en niet met het werk zelf.

Persoonlijk: Lekker eten en drinken is wat je nu extra graag doet. Nog meer dan anders! Nog meer dan anders zet dit nu ook sneller aan, dus grote kans dat de weegschaal aan het einde van de week een kilootje meer aangeeft. Of twee.

Weegschaal

Liefde: Tijdens een verhitte discussie ben je geneigd direct op je achterste benen te gaan staan. Toch is de kans groot dat je het bij het verkeerde eind hebt. Neem even een time-out om weer even tot jezelf te komen. Kun je direct nog even googelen hoe het nu precies zit.

Financiën: Het is geen goed moment om overeenkomsten aan te gaan of contracten te tekenen. De kans is groot dat er sprake is van kleine lettertjes of addertjes onder het gras. Kun je er toch niet onderuit, zorg dan dat je op voorhand alles laat controleren door een jurist.

Werk: Je bent nu niet zo in the mood voor concurrentie. Wedijver en andere vormen van strijd kunnen je werkelijk gestolen worden momenteel. Het enige wat je wilt is met rust gelaten worden. En weet je, je hebt nog gelijk ook.

Persoonlijk: Je wordt deze week met de neus op de feiten gedrukt. Plotseling wordt het je duidelijk hoe je soms op anderen kunt overkomen en waarom zij op jou reageren zoals ze doen. Wat zijn hierbij je valkuilen?

Schorpioen

Liefde: Omdat je nu best wat overgevoelig kunt reageren, is dit niet de meest ideale week om serieuze gesprekken te voeren met je geliefde. Je voelt je onterecht snel aangevallen, met alle gevolgen (en drama) van dien. Houd het vooral gezellig en luchtig.

Financiën: Het is een goede week om je financiën vanuit een andere invalshoek te bekijken. Je regelt je bankzaken al zo lang op dezelfde manier dat er op dit gebied vast en zeker ruimte is voor verbetering, verandering, modernisering of automatisering.

Werk: Een beetje dagdromen kan geen kwaad, zolang je werk er niet onder lijdt! Probeer zoveel mogelijk je koppie erbij te houden en stel het mijmeren uit tot na werktijd. De kans dat je steekjes laat vallen doordat je te veel met je hoofd in de wolken zit, is aanwezig.

Persoonlijk: Je bent nu extra gevoelig voor de effecten van alcohol en drugs. Heb je behoefte aan ontspanning? Ga liever even de natuur in, bezoek de spa of neem thuis gewoon een lekker warm bad.

Boogschutter

Liefde: Er heerst een fijne sfeer thuis. Rust, reinheid, regelmaat, precies wat je nu nodig hebt. En ook nog een partner met wie je goede gesprekken kunt voeren en op zijn tijd ook nog lekker mee kunt lachen. Een heerlijke week voor de liefde!

Financiën: Mogelijk vraagt iemand je om hulp of steun. Gelukkig voel jij nu haarfijn aan of dit ook daadwerkelijk nodig is of dat de ander vooral kiest voor het gemak. Laat je intuïtie het werk doen en wees hierbij niet bang om ‘nee’ te zeggen als het niet goed voelt.

Werk: Je beschikt nu over een zeer grote overtuigingskracht. Ideaal als je werkzaam bent in de verkoop, marketing of je op een andere manier bezig houdt met commerciële bedrijfsvoering. Ook als therapeut, leerkracht of mediator boek je nu zeer goede resultaten.

Persoonlijk: Je zit goed in je vel. Na alle drukte die je de afgelopen tijd voor je kiezen hebt gekregen, is dit een ideale week om oude vrienden te bezoeken en samen weer eens wat leuke herinneringen op te halen.

Steenbok

Liefde: Het is een goed moment om een beetje verder vooruit te kijken en samen nieuwe plannen te maken voor de toekomst. Zowel jij als je geliefde zit boordevol ideeën en een aantal zijn nog werkelijk haalbaar ook!

Financiën: Het is mogelijk om van een wijziging in je strategie meer profijt te trekken. Wat doe je al jaren het zelfde, wat eigenlijk best anders zou kunnen? Of moeten? Een gesprek met iemand die verstand van zaken heeft, kan je nieuwe inzichten bieden.

Werk: De kans bestaat dat je iets te impulsief handelt waardoor je fouten maakt die best voorkomen hadden kunnen worden. Je bent er zo op gebrand resultaten te behalen dat je jezelf soms voorbij rent. Neem iets meer de tijd voor de dingen en je zult werkelijk goed presteren deze week.

Persoonlijk: Je hebt de neiging jezelf een beetje te overschatten, zowel op fysiek als mentaal gebied. Het klopt dat je goed bezig bent, maar hardlopers zijn doodlopers. Een ongeluk ligt in een klein hoekje; zorg dat je dit hoekje vermijdt.

Waterman

Liefde: Niet dat je uitgekeken bent op je partner of je je aan hem of haar ergert; je hebt gewoon even behoefte aan wat tijd voor jezelf om na te denken en bepaalde zaken voor jezelf op een rijtje te zetten of te reorganiseren.

Financiën: Je kunt best wat advies gebruiken. Je neigt hier vooral naar iemand die al wat ouder is en meer ervaring heeft met de financiën binnen het huishouden. Inkomsten, uitgaven, vaste lasten, prijsbewust boodschappen doen, rondkomen; durf te vragen!

Werk: Je voelt je een beetje rusteloos, maar niet op een onprettige manier. Je wilt gewoon heel graag actie ondernemen, dingen in beweging zetten. Gelukkig krijg je hiervoor alle ruimte, dus gebruik je creativiteit en ga vooral je gang!

Persoonlijk: Een ontmoeting met iemand of een gesprek met iemand op straat of in de bus zet je op een positieve manier aan het denken. Ook kan het zijn dat je geïnspireerd raakt door een conversatie die je toevallig opvangt. Maak aantekeningen en werk het uit!

Vissen

Liefde: Jij en je geliefde trekken deze week nog meer naar elkaar toe. Zeker als jullie al langere tijd samen zijn bloeit de liefde weer op en ben je extra dankbaar voor het feit dat jullie na al die jaren nog steeds samen zijn.

Financiën: Je gaat zorgvuldig te werk en het zal niet lang duren voor dit zijn vruchten gaat afwerpen. Je bent klaar met kijken waar het schip al dan niet strandt; je bent toe aan meer inzicht, spaarzaamheid en organisatie.

Werk: Je bent meer geconcentreerd waardoor je minder steekjes laat vallen. Prettig ook voor je collega’s die jou soms met één oog voortdurend in de gaten hielden om je op bepaalde dingen te wijzen of je aan het een en ander te herinneren.

Persoonlijk: Een week die in het teken staat van creativiteit. Wellicht krijg je zelfs zin om aan de slag te gaan met iets dat je nog niet eerder hebt uitgeprobeerd. Muziek, poëzie, boetseren: doen! Tevens is dit een goed moment om weer eens een museum te bezoeken.

