’Mijn dochter is weer terug bij haar gewelddadige vriend’

„Mijn dochter Madeleine is op de middelbare school veel gepest, omdat ze voller was dan de rest. De pesterijen zorgden ervoor dat ze zich steeds verder ging terugtrekken. De enige met wie ze destijds veel contact had, was haar nichtje Sophie.

Qua figuur lijken de meiden op elkaar, maar qua persoonlijkheid is haar nichtje het tegenovergestelde. Sophie kan goed van zich afbijten en is tegen het brutale aan. Ook het sociale leven van Sophie zag er behoorlijk anders uit: ze hing graag op straat met een groepje jongens in een achterstandswijk.

Nieuwe vrienden

De eerste keer dat Madeleine met haar mee was geweest, kwam ze stralend terug. Ze had het gevoel dat er eindelijk mensen waren die haar wel leuk en aardig vonden. Vanaf dat moment ging ze steeds vaker mee met Sophie. Ik was blij dat ze eindelijk vrienden had gevonden. Haar vrolijke gedrag en het continu in de gaten houden van haar telefoon, deed mij vermoeden dat ze een vriendje had. Toen ik daar naar vroeg, bevestigde ze dit, maar ze nam hem nooit mee naar huis.

Blauwe plekken

Madeleine ging na de middelbare school het huis uit en ging werken bij een kledingwinkel. Ze was veel met haar vriendje en zocht weinig contact met het thuisfront. Toen ik een week lang niks van haar had gehoord, besloot ik als verrassing langs te gaan. Ik schrok me wild toen ze de deur opendeed: ze zat onder de blauwe plekken. Ze zag mijn reactie en viel direct huilend in mijn armen. Door haar tranen heen stotterde ze dat ze van hem hield, maar dat zijn opvliegende karakter het niet makkelijk maakte. Hij mishandelde haar regelmatig.

Ze zei dat ze het niet had gezegd, omdat ze zich zo schaamde. Na een lang gesprek heb ik haar ervan weten te overtuigen dat zij zich nergens voor hoefde te schamen. Als hij echt van haar hield, zou hij haar niet zou slaan. Madeleine zei dat ze de relatie zou gaan verbreken.

Stalken

Nog geen 24 uur later belde ze me in grote paniek op. Hij had de breuk niet geaccepteerd en was haar komen opzoeken op haar werk. Daar had hij haar met de dood bedreigd, nadat hij een steen door het raam had gegooid.

Zijn bedreigingen hielden niet op. Hij stond regelmatig bij haar op de stoep en wenste haar de vreselijkste dingen toe. Haar autobanden werden lek gestoken, ze werd minimaal 30 keer per dag gebeld en ze had vaak het gevoel dat ze bespioneerd werd. Het stalken liep de spuigaten uit. Madeleine besloot ontslag te nemen en terug te verhuizen naar mij, zo’n 30 kilometer verderop. Hij was immers nooit bij mij over de vloer gekomen en had geen idee waar ik woonde.

Bekijk ook: Claudia slaat haar man

Nieuwe start

Madeleine was weer dat bange meisje van vroeger, maar stoer als ze is krabbelde ze weer op. Het stalken hield snel op toen hij haar niet meer kon vinden. Na een jaar voelde ze dat ze er weer klaar voor was om alleen te gaan wonen. Ze vond een prachtig appartement in de stad waar ze daarvoor ook woonde.

Ik vond het doodeng om haar weer te laten gaan, maar had er vertrouwen in dat het goed zou komen. Ze was immers een volwassen vrouw en het stalken was voorbij. Ik was reuze trots op haar dat ze een mooi appartement had gevonden en trommelde familie op om te helpen verhuizen en verbouwen. Om het nieuwe hoofdstuk in haar leven te vieren, kocht ik een bank voor haar.

Maar sinds deze week maak ik me weer zorgen om Madeleine. Haar nichtje Sophie had tegen haar moeder gezegd dat Madeleine haar gewelddadige, stalkende ex weer sprak. Ik stond meteen op de stoep bij mijn dochter om dit verhaal te verifiëren. En ja hoor: er kon inmiddels weer worden gesproken van een prille relatie.

Hij had spijt en deed er alles aan om haar liefde weer terug te winnen. Dat hij met zijn gat op de bank zit die ik voor mijn dochter heb gekocht, vind ik maar niks. Madeleine is weer tot over haar oren verliefd en ik denk alleen maar: waar ging het mis in mijn opvoeding? Ik houd mijn hart vast…”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.