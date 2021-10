Ksenija is carnivoor: ’Ik eet dagelijks bijna een kilo vlees’

Wat is jouw levenswijze?

„Ik ben carnivoor. Daar ben ik mee begonnen als een experiment, ik at ervoor al 3 jaar koolhydraatarm, maar dat beviel me niet helemaal goed. Ik hoopte dit dieet te kunnen finetunen en kwam het carnivoor dieet tegen. Mensen raadden aan om het 30 dagen te proberen. Ik verwachtte dat het geen probleem zou zijn om 30 dagen geen groenten te eten. Ik begon er dus gewoon mee en na drie dagen dacht ik: ’Waarom wist ik dit niet eerder!’ Toen ik nog koolhydraatarm at had ik altijd honger, maar na een dag of drie carnivoor eten had ik helemaal geen last meer van een hongergevoel.

Ik eet nu sinds maart 2020 alleen vlees, vis, eieren, schelp- en schaaldieren, boter en zout. Als ik optimaal voor mijn lichaam wil zorgen eet ik ook maar twee keer per dag en zo min mogelijk bewerkte producten.”

Hoe ziet deze eetwijze er in de praktijk uit?

„Ik eet dagelijks tussen de 700 gram en een kilo vlees. Het meest eet ik ribeye, dat zou ik elke dag kunnen eten!

Ik eet sowieso meer vlees dan vis, maar wat ik vaak doe is bijvoorbeeld een stukje vlees met wat garnalen erbij. Ook eet ik best wel veel eieren, meer de hoeveelheid is volledig naar behoefte. Soms heb ik dagen dat ik geen ei kan zien, andere dagen kan ik 8 eieren eten en vind ik het nog lekker. Ik heb wel heel sterk op sommige dagen meer behoefte aan vet. Dan vind ik een speklap superlekker en kipfilet niet te doen.”

Wat heeft dit lichamelijk voor effect op je gehad?

„Ik had altijd last van acne, maar nu heb ik een stralende, egale huid. En hoe langer ik dit doe, hoe anders mijn smaakpapillen worden. Ik proef de kwaliteit van het vlees steeds beter.”

Hoe houd je het vol?

„In het begin had ik af en toe moeite, voornamelijk omdat bijna alle sociale activiteiten gekoppeld zijn aan eten. Op het moment dat je alleen eet als je honger hebt, kom je erachter dat mensen eigenlijk vaak zomaar eten, dat heeft niks met honger te maken. Het gaat daarom ook echt niet 100% goed, zeker in gezelschappen en met feestjes. Dan eet ik puur omdat er eten voor m’n neus staat.

Verder vind ik het helemaal niet lastig. Ik hoef niet meer na te denken over hoeveel ik eet of wanneer ik eet. Het is simpel: ik eet wanneer ik honger heb, ik stop wanneer ik vol zit.”

Hoe kijk je aan tegen het drinken van alcohol?

„Ik drink af en toe een wijntje. Ik merk dat mijn lichaam op een negatieve manier op drank reageert. Of het door de koolhydraten of de alcohol komt weet ik niet, maar ik drink dus weinig.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik heb wel eens elektrolyten genomen en ik slik altijd magnesium. Mijn bloedwaarden heb ik niet laten testen, dus ik weet niet of ik bepaalde tekorten heb. Ik voel me in ieder geval goed.”

Wat is jouw gouden tip?

„Wil je ook carnivoor eten? Probeer het gewoon! Trek er 30 dagen voor uit om te kijken hoe het is. Beperk je niet in de hoeveelheid eten, dus als je zin hebt in zeven speklappen moet je die vooral eten.”

Is er een bepaald niet-dierlijk product waarvoor je soms toch zwicht?

„Niet per se. Ik kan af en toe wel eens een paar frietjes van het bord van mijn man nemen. Dan zijn het er wel letterlijk een paar, want ik wil niet dat mijn lichaam negatief reageert. Ik eet ze puur voor de smaak. Heel af en toe heb ik zin in fruit. Als ik in de zomer veel trek heb in aardbeien, koop ik dus gewoon aardbeien. Het punt is, hoe langer en hoe strikter je dit doet, hoe minder je verlangt naar andere voedingsmiddelen. In de praktijk gebeurt dat dus misschien twee keer in de hele zomer.”

Advies voedingscentrum

Woordvoerder Anne Lutgerink van het Voedingscentum zegt het volgende over een carnivoor dieet:

„Het voedingspatroon dat beschreven wordt raden wij af. Door alleen dierlijke producten te eten mis je niet alleen een heleboel belangrijke voedingsstoffen en gezondheidsvoordelen van bepaalde producten, maar kent je eetpatroon ook een enorme milieu impact. Daarnaast brengt dit voedingspatroon de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee.

Ksenija zegt geen groente, fruit, volkorenproducten, zuivel, noten en peulvruchten te eten, daardoor is het een heel eenzijdig dieet, mis je belangrijke voedingsstoffen en mis je de gezondheidsvoordelen die deze producten leveren. Door bijvoorbeeld het eten van groente en fruit (respectievelijk 250 en 200 gram) en volkorenproducten verlaag je het risico op hart en vaatziekten, darmkanker en diabetes type 2. Bovendien leveren ze belangrijke voedingsstoffen zoals vezels, vitamines en mineralen.

Wat zij wel eet is vlees, vis, eieren, schelp- en schaaldieren, boter en zout. Hoewel een beperkte hoeveelheid onbewerkt mager vlees in een gezond eetpatroon past en nuttige voedingsstoffen levert zoals eiwit, B-vitamines en ijzer, brengt het eten van te veel vlees (meer dan 500 gram per week waarvan maximaal 300 gram rood vlees) juist risico’s met zich mee. (Het eten van veel bewerkt vlees en rood vlees hangt samen met een hoger risico op een beroerte, diabetes type 2, darmkanker en longkanker. Daarnaast bevatten vette vleessoorten relatief veel verzadigd vet. Veel verzadigd vet in de voeding verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.

Ook eieren staan in de Schijf van Vijf, zo’n 2 tot 3 per week. Ze bevatten namelijk veel goede voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en eiwitten. In de eidooier zit wel cholesterol, wat de kans op hart- en vaatziekten iets verhoogt. 8 eieren per dag is echt veel. Roomboter staat niet in de Schijf van Vijf en bevat vooral verzadigd vet. Het advies is om producten met veel verzadigd vet zoveel mogelijk te vervangen door producten met veel onverzadigd vet, zodat het grootste gedeelte van de vetinname uit onverzadigd vet bestaat. Daarmee daalt de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk. Eet je teveel zout, kan dit bijvoorbeeld leiden tot een verhoogde bloeddruk.”

