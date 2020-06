Campingsanitair - net als horeca - opengooien of dichthouden?

De campingondernemers zijn boos en uit die woede is een creatieve omzeiling van de maatregel ontstaan: door een mini-terrasje op de camping te openen kunnen campingeigenaren de gasten van die horecagelegenheid wel een wc bieden. En niemand zegt dat deze gasten ook niet ’toevallig’ op de camping mogen verblijven.

Wildplassers

De campingeigenaren beweren alsnog de veiligheid van hun gasten te kunnen garanderen. Zo legde campinghouder Rozemarijn Dees al in een interview met VROUW uit dat ze de toiletten om en om hebben afgesloten waardoor de 1,5 meter afstand gegarandeerd wordt en ook eigenaar Bert Kots vertelt dat ze continu toiletten schoonmaken en laten luchten om veiligheid te waarborgen. Er zijn regio’s waar de richtlijnen van het kabinet al zijn gewijzigd voor het behouden van de openbare orde. Zo is er in Flevoland en Zeeland besloten de maatregelen voor campings te versoepelen zodat er geen overlast van wildplassers ontstaat.

Praat mee

