Vieren we over 10 jaar nog op deze manier Sinterklaas?

Dagen als Singles Day en Black Friday krijgen een groeiende aandacht nu Sinterklaas onder vuur ligt. Je kunt je afvragen waarom dat is. Als je sec gaat kijken naar waar het vandaan komt: Zwarte Piet komt in principe voort uit figuren als de Duitse knecht Ruprecht, en Krampus uit het Alpengebied die als zwart duivelsmonster een hulpje was van Sinterklaas. Pas later werd hier een Piet in de huidige vorm van gemaakt. De traditie om Sinterklaas te vieren is dus aan verandering onderhevig, die te maken heeft met de tijdsgeest. Je ziet dat Sinterklaas door al het zwarte Pieten gedoe inmiddels inlevert aan populariteit.

Tradities

Dan zie je dat kerst weer meer opgepikt wordt. In het buitenland speelt dit bij Nederlanders overigens minder. Nederlanders die daar wonen houden meer vast aan de tradities zoals ze waren. Ik denk overigens dat het enige tijd duurt om tradities te veranderen, maar dat het voor volgende generaties al helemaal geen issue meer is. Je ziet wel dat mensen niet gedwongen willen worden tot verandering.

Ook kerst is aan het veranderen. Op zich is dat wonderlijk. Je kunt je afvragen hoe het komt. In islamitische landen is kerst heus niet per definitie een probleem. Ik hoor van Syrische vrienden dat in Aleppo voor de oorlog ook een kerstboom op het plein stond.”

Christelijk

Als je kijkt naar hoe we honderd jaar geleden kerst vierden, zie je dat de veranderingen stapsgewijs gaan. Het feest is opgebouwd uit gebruiken en tradities van verschillende culturen. Hét traditionele kerstfeest bestaat niet. Kerstbomen zijn Germaans en het Christuskind is christelijk. In de oude religies was er ook godsfiguur Mithras die werd geboren op 25 december.

Coca-Cola kerstman

Voor de toekomst kijken we vaak hoe het in het verleden is gegaan. Kerst is typisch zo’n feest dat onderhevig is aan niet vastgestelde tradities maar dat door invloed verandert. Bijvoorbeeld door het beeld wat er van kerst is in Amerika met de Coca-Cola kerstman op zijn slee of in zijn vrachtwagen. Vroeger dachten mensen niet aan uit eten met kerst. Nu is dat bijna standaard. Je ziet ook dat de trend is dat er meer goede doelen worden geholpen. Bijvoorbeeld dat er een diner voor daklozen wordt georganiseerd.

Verdrongen

Je ziet dat ook Thanksgiving, Cyber Monday en Black Friday steeds meer een rol spelen hier. Onze 11 november Sint-Maarten raakt steeds meer verdrongen door Halloween dat twee weken eerder is.

Wat nieuw is, is dat we ineens dagen uit het Oosten krijgen die hier een rol gaan spelen zoals Singles Day (overgewaaid uit China). Het is voor het eerst dat we te maken krijgen met een Aziatisch fenomeen. De dominantie van de nieuwe feestdagen is vaak commercie. Het is vaak de commercie die probeert te pushen zoals Amazon met hun Prime Day.

Sprokkelcultuur

We hebben als het ware te maken met een sprokkelcultuur als het op de feestdagen aankomt. We nemen wat van hier en wat van daar. Dat doen ze in Amerika feitelijk ook, want hun Thanksgiving-traditie bevat verschillende elementen van onze viering op 3 oktober in Leiden zoals een kerkdienst en maaltijd, gebruiken die de uit Engeland gevluchte Pelgrim- of Founding Fathers meenamen toen ze na een paar jaar in Leiden doorreisden naar Amerika.

’Steak en Blowjob’ dag

Zo komen er dagen bij en gaan er dagen af. Vader- en Moederdag veranderen in verschijningsvorm en ook Valentijn wordt steeds meer anders ingevuld. En dan heb je nog de gekke ludieke dagen die erbij komen. Je hebt nu al minnaressen-dag voor vrouwen en steak en blow job-dag voor mannen op 14 maart (als tegenwicht voor Valentijn voor vrouwen). Dan hebben de mannen ook een dag dat ze iets krijgen wat ze leuk vinden. Zo komen er steeds nieuwe uitingen. De een slaat meer aan dan de ander.

