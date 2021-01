’Is het geen plan om de relschoppers op een eiland te zetten?’

Comedy

Het was zondagmiddag. Ik maakte met mijn dochter van zeven een dromenvanger (lees: ik maakte het ding en zij gaf instructies) en op de achtergrond hadden we de lokale Amsterdamse zender AT5 aan staan. Gezellig live de Museumpleinrellen kijken op de lokale tv. Ondertussen kwam op mijn telefoon het ene na het andere filmpje van mijn zoon in de familieapp binnen. Voetbalhooligans en opgefokte jongeren met meer hormonen dan goed voor ze is, sloopten winkels en staken auto’s in brand. ‘Wat een wappies’, tikte hij. En hij vroeg of ik de livestream van Dave Roelvink aan had staan. ‘Dat is pas comedy, echt goud.’

Adrenaline

Er zijn mensen boos, dat moge duidelijk zijn. Of beter: er zijn mensen boos en er vervelen mensen zich zo stierlijk dat ze hun tijd verdrijven met het betere sloop- en smijtwerk. Je moet toch íets als de kroeg dicht is en je niet meer naar een voetbalwedstrijd mag. Dan ligt je leefomgeving afbreken, winkels leegplunderen en een beetje als een wild beest de longen uit je lijf krijsen volledig voor de hand. De steden moeten stijf hebben gestaan van de adrenaline. Je moet het op een manier kwijt, die opgekropte emotie.

Inbinden

Het is triest. Ergens is het misschien ook wel begrijpelijk, want de mens is nou eenmaal niet gemaakt om te begrenzen binnen de muren van het eigen huis. Maar onder de streep is het wel in en intriest. Niemand wil binnen zitten. Niemand zit op de maatregelen te wachten. Ik wil ook uit eten, skiën, winkelen of weer eens een avond ouderwets straallam worden met een huis vol vrienden, maar het is niet verstandig. En om alle leuke zaken in het leven zo snel mogelijk terug te krijgen, zullen we even moeten inbinden.

Makke schapen

Inbinden ja. De maatregelen opvolgen, ondanks dat je aan sommige regels twijfelt. Denkt er ook maar iemand serieus dat ouders erop zitten te wachten thuis te werken, terwijl ze nog een stel kinderen aan de haren door lezen, spelling en rekenen moeten slepen? Denkt er ook maar iemand van de relschoppers, complotdenkers of wappies serieus dat wij ‘makke schapen’ de huidige situatie als ideale samenleving zien?

Hersenloos

Hou toch op met jezelf als enige benadeelde te bestempelen. Het is voor het hele land dikke bagger en we willen allemaal maar één ding en dat is zo snel mogelijk het normale leven weer oppakken. Dat bereik je niet door hersenloos te gaan staan schreeuwen op een plein. Lekker met z’n allen op een kluitje elkaar besmetten en zo het virus laten rondwaren. COVID-19 slaat jou niet over omdat je een grote bek hebt. Ook jij hebt kans erdoor op de IC te belanden. Eens kijken hoe je dan piept – letterlijk en figuurlijk.

Bewonderend

Het gaat de meesten helemaal niet om de maatregelen. Het is verveling. De reden tot rellen boeit de jongeren in Urk niets. Als er maar iets te rellen valt - dat krijg je ervan als je opgroeit in een dorp waar men God massaal vreest. Anouk Smulders sprak gisteren in Shownieuws bijna bewonderend over Dave Roelvink, die zo’n 50.000 volgers bediende met zijn volstrekt IQ-loze registratie van de Amsterdamse rellen. Hij bereikte daar toch maar mooi een groep mensen mee die het nieuws niet kijken. Echt; hoe dan. Zou Anouk zich niet realiseren dat die 50.000 mensen zich door deze comedyshow alleen maar geroepen voelen volgende week ook acte de presence te geven?

Kinderen

Hoe haal je het in je hoofd er te gaan staan en zo voor ons ouders met schoolgaande kinderen, kappers, visagisten, kroegbazen, thuiszittende studenten, restauranteigenaren, ondernemers met een niet-essentiële winkels de zaak te vertragen. En waarom slepen volwassen mensen hun jonge kinderen mee naar zo’n demonstratie? „Ik wil weer naar snol,” hoorde ik een jong ventje roepen. Hij bedoelde school, maar blijkbaar had hij van zijn ouders zulk slecht thuisonderwijs gekregen, dat hij niet eens meer wist hoe je dat uitsprak. DOM!

Is er geen eiland beschikbaar waar we deze mensen met elkaar op kunnen stallen, twitterde ik gisteren. En ik meen dat. Kruip lekker dicht op elkaar, ga feesten, gooi alle remmen los – doe maar, sodom en gomorra. Het virus is toch niet gevaarlijk? Leef er dan ook naar, maar wel mét gelijkgestemden. Eens kijken hoeveel zich vrijwillig aanmelden voor zo’n pretvakantie.

Het volgende ‘feestje’ staat alweer gepland, begreep ik. Volgende week gaan de relschoppers ‘koffiedrinken’ in Den Haag. Deze rellen – en dus de avondklok – kunnen nog wel eens weken of maanden gaan duren. We verdienen deze pandemie misschien wel. We zijn met ons allen stapgelgek geworden.