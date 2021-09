’Met mijn maximale hypotheek kom ik niet verder dan een ruime garagebox’

Een paar maanden terug besloot ik voor de grap online te berekenen wat ik aan hypotheek zou kunnen krijgen, mocht ik er nu eentje afsluiten. Diezelfde berekening had ik een paar jaar geleden ook al eens gemaakt, maar toen was de uitkomst bedroevend.

Omdat ik er sindsdien op vooruit ben gegaan - ik studeer niet meer en werk fulltime - vulde ik hoopvol de gegevens in. De uitkomst viel tegen, maar ik weigerde me te laten ontmoedigen. Minimaal twee slaapkamers, een tuin of balkon, geen maanden- of jarenlang kluswerk en een lift, mocht het een flatwoning worden. Meer harde eisen heb ik niet. Dat moest toch wel kunnen?

Garagebox of aftandse woning

Met de uitkomst van het rekensommetje toog ik naar Funda, waar ik al snel tot de conclusie kwam dat ik in de buurt van Rotterdam - waar ik nu woon - niet veel verder zou komen dan een ruime garagebox of een aftandse twee-, maximaal driekamerwoning met enkele beglazing en leidingen, keuken en badkamer uit het jaar nul, waarin je bakken met geld moet pompen voor het een beetje leuk bewoonbaar is.

Voor de huizen die ook maar enigszins de moeite waard leken, was de belangstelling zo groot dat er al dezelfde dag werd aangegeven dat bezichtigingen niet meer mogelijk waren. Googelen op ’nieuwbouw starterswoning Zuid-Holland’ leverde wel wat leuke resultaten op. Tot ik de prijzen zag.

Gefrustreerd

Het uitbreiden van mijn criteria maakte het er niet veel beter op. Op een gegeven moment stond mijn zoekradius op 100 kilometer van mijn huidige locatie en kwam ik huizen tegen in het dorp waar ik ben opgegroeid.

Daar kon ik wel wat meer met mijn budget, maar ik ben er met een reden weggegaan. Omdat ik voor interviews het hele land door cross, is een (redelijk) centrale woonplaats een must. Gefrustreerd klap ik mijn laptop dicht. Kopen kan ik voorlopig wel op mijn buik schrijven.

Vicieuze cirkel

Verhuizen heeft gelukkig geen bloedspoed, want ik heb geluk gehad en wist begin 2020 een huurappartementje te machtigen. In aanmerking voor sociale huur kwam ik niet - al ben je daarmee ook niet veel beter af, want tegen de tijd dat je aan de beurt bent, ben je rijp voor een seniorenwoning.

Maar goed, sinds begin 2020 stort ik dus iedere maand tweemaal het bedrag dat ik kwijt zou zijn aan een hypotheek hoog genoeg voor een prima huisje in een bodemloze put genaamd ’huur’ met als gevolg dat ik nauwelijks kan sparen en eigen vermogen opbouwen een soort mission impossible wordt. Zien jullie het vicieuze cirkeltje ook?

Echte oplossingen

Helaas kwam er afgelopen zondag iets tussen, maar ik stond in de startblokken om naar het woonprotest in Amsterdam te gaan. Ik wilde voelen dat ik niet de enige ben met dit probleem en een boodschap overbrengen aan de politiek. Want er moet iets gebeuren en snel ook. Al heeft Den Haag volgens mij geen flauw benul van de urgentie. Daar houden ze zich vooral bezig met bekvechten, moddergooien en het niet laten slagen van coalities.

Ik vraag me af hoeveel parlementsleden écht voelen wat er speelt onder doorsnee Nederlanders. Want - en ik weet dat dit een vooroordeel is - ik denk niet dat hun kinderen moeite hebben om aan een woning te komen. Anders zouden er vast échte oplossingen komen.