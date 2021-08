’Ik vind één of twee keer per week seks meer dan genoeg’

Lieve Sabine, nu mijn vriend en ik al een geruime tijd bij elkaar zijn, volgende maand één jaar, wordt het verschil in ons libido duidelijk. In de eerste fase van onze relatie waren we beiden hoteldebotel verliefd en wilden we elkaar het liefst de hele dag aanraken, maar bij mij is dat gevoel nu wat weggezakt. Ik vind één à twee keer per week seks hebben echt meer dan genoeg. Mijn vriend heeft daarentegen iedere avond zin. Tot nu toe verzin ik steeds smoesjes, maar dat kan ik niet veel langer volhouden. Ik ben bang dat mijn lagere libido een probleem voor hem zal zijn. Wat moet ik doen?

Sabine: „Pas een jaartje verkering? Ik neem aan dat je wat aan de jonge kant bent, want anders vind je een jaar echt niet een ‘geruime tijd’. En nu heb je al amper zin in hem en dat wat jullie in bed doen. Geniet je wel optimaal van de seks? Heb je bijvoorbeeld weleens een orgasme of is het allemaal een beetje meer gericht op zijn plezier?

Ik kan me namelijk voorstellen dat je er wat minder zin in krijgt als jouw ‘beloning’ altijd uitblijft. En daarmee wil ik niet zeggen dat het orgasme het belangrijkste is, maar als het voor jou niet prettig genoeg is om te doen, is het ook niet zo gek dat je het na een tijdje wel gezien hebt tussen de lakens.

Een goed gesprek met je geliefde over seks lijkt me wel op z’n plaats. Want als je het lekkerder wil hebben, moet je wel aangeven hoe hij dat kan doen. Of hoe jullie dat kunnen doen eigenlijk… Want je kunt het natuurlijk zo spannend, lekker en bevredigend maken als je zelf wilt. Misschien wil je er een keer een seksspeeltje bij gebruiken, of hebben jullie samen een spannende fantasie die je tot uitvoer kunt brengen. Zo houd je het spannend en voorkom je de sleur.

Anne Liet zegt op onze VROUW Facebookpagina het volgende: „Ik kan me wel voorstellen dat hij 1x per week weinig vindt. Zeker na 11 maanden, dat is gewoon nog een prille relatie. Ik zou mezelf ook niet te snel aanpraten dat je een laag libido hebt. Zin kun je ook gewoon zo nu en dan maken. Niet dat ik zeg dat je voor hem dagelijks van bil moet gaan, maar intimiteit is wel een belangrijk aspect in de relatie, dus ik zou inderdaad zeker met hem erover praten en kijken of je tot een oplossing kunt komen waar jullie je beiden oké bij voelen.”

Ook Linda van der Vlugt ziet er nog wel heil in: „Al een tijdje bij elkaar?? 11 maanden. Ik denk dat je dan elkaar nog niet eens goed genoeg kent. Praten is het belangrijkste, misschien wel jullie fantasieën uitspreken. Misschien heb jij geen zin omdat het hele gebeuren voorspelbaar is. Maar dat zijn allemaal aannames, daar kom je pas achter als je met elkaar praat en eerlijk bent. Succes, hoop dat het goed komt.”

Kortom lieve brievenschrijfster: communicatie is het belangrijkste. Zeg wat je voelt, wat je graag zou willen. Seks kan namelijk echt ontzettend leuk zijn, je moet alleen ontdekken hoe het voor jullie alle twee het beste werkt. Veel succes ermee!”

