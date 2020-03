Virologe: ’Geen goed idee om kinderen met vriendjes te laten spelen’

Buitenlucht

Evelien Kuipers van der Kolk woont in Spanje, zij had gelezen dat het virus een tijd in de buitenlucht blijft leven en zegt dat je je kinderen lekker binnen moet houden. In Spanje desinfecteren ze bij haar nu zelfs de straten.

Hutjemutje

Sabina van der Velde zag gisteren een groep van ongeveer dertig kinderen hutjemutje op elkaar in de speeltuin en vond dat hun ouders hier de verantwoordelijkheid hebben om dit niet te laten gebeuren.

Nianne Wierckx zag gisteren hele groepen jongeren bij elkaar staan en zitten op verscheidene sportvelden. Ze vindt ook dat ouders meer verantwoordelijkheid moeten nemen en kinderen moeten bijpraten over de gevaren.

Ellen Gubler sprak vanmorgen haar zoon van twintig aan en vertelde hem dat het niet de bedoeling is om met z’n tienen op elkaar te staan en dat afstand houden belangrijk is.

Lieke Pennings-Klerks zegt dat ze bij haar supermarkt een lokale voetbalplaatjesactie hebben en dat er hierdoor groepen kinderen voor de ingang van de winkel staan. Gevolg: kinderen staan meteen voor je neus als je naar buiten loopt om om plaatjes vragen. Hier krijgt ze toch een gek gevoel bij…

In eigen tuin

Pascalle Kipjes laat haar kinderen lekker in de tuin spelen.

Peggy Vissers liet haar kinderen vorige week nog op het pleintje in de buurt spelen, maar alleen als er niemand anders was. Nu spelen ze alleen nog in de achtertuin, omdat er te veel andere kinderen op het pleintje zijn.

Joyce Lamers zegt dat wanneer haar kinderen hun schoolwerk voor die dag af hebben, ze met z’n tweeën buiten in de tuin of voor de deur mogen spelen. Maar ze mogen niet meer met vriendjes en vriendinnetjes naar de speeltuin.

Geen contact

Eva de Soet heeft co-ouderschap met de kinderen van haar man. Hun moeder laat ze buitenspelen met de buurtkinderen en daar is zij het niet mee eens. Want zowel zij als haar zoon vallen in de risicogroep, evenals haar schoonvader.

Eva heeft nu, gelukkig wel in goed overleg, maar met een zwaar hart, besloten dat de kinderen dan ook voorlopig niet bij haar thuis kunnen zijn. Ze wil het risico niet lopen. Ze zegt vervolgens ook dat we nog lang niet alles weten over het verloop van het coronavirus en de angst niet wil laten regeren, maar het wél serieus neemt.

Naar buiten

Mandy van Rhee Martens laat haar kinderen gewoon naar buiten gaan na het schoolwerk. Ook met vriendjes en vriendinnetjes spelen vindt ze niet erg, want het zijn maar kleine groepjes en dat mag gewoon volgens haar. Ze vindt het ook op sociaal gebied belangrijk.

Claudia Vos vindt het al moeilijk genoeg om haar kinderen binnen te houden met dit mooie weer en zegt vervolgens dat dit ook niet nodig blijkt te zijn. Daarom laat ze haar kinderen buiten vitaminen oppikken met dit heerlijke weer. Ze moeten tot 12 uur bezig zijn met hun schoolwerk en daarna mogen ze naar buiten.

Joyce Beenen heeft vier kinderen en ze mogen naar buiten, maar alleen met haar, omdat kinderen zelf de gevaren niet inzien en niet begrijpen waarom alles is zoals het nu is. Ze hebben van school een bingokaart ontvangen met opdrachten die de kinderen buiten en binnen kunnen doen om in beweging te blijven. Elke dag voeren ze samen buiten een paar opdrachten uit.

Danique Mittelberg gaat naar buiten met haar kinderen, maar ze zoeken geen speeltuinen op. Haar dochter mag maar met één vriendje of vriendinnetje tegelijk spelen. En ze maken elke dag een grote wandeling, waarbij ze weinig tot geen mensen tegenkomen.

Binnen blijven

Claire Rook laat haar dochter sinds gisterenmiddag alleen nog maar binnen spelen, nadat ze het advies heeft gelezen dat dat beter is.

De kinderen van Rosanne Bijvoets mogen elke dag een uur buitenspelen. Daarnaast krijgen ze ook binnen voldoende beweging met de danslessen die door de dansschool worden gedeeld maar ook met just dance en zumba op de gameconsole.

Expert

Marjolein Kikkert (moleculair virologe LUMC) geeft haar deskundige mening over bovenstaande berichten: „Het is geen goed idee om kinderen nu met hun vriendjes te laten spelen of allemaal samen naar de speeltuin te trekken. Er is nog steeds een discussie gaande of kinderen het virus wel aan elkaar kunnen doorgeven omdat ze niet snel ziek worden, maar je kunt beter geen risico’s nemen. Ik heb zelf twee kinderen van zeven en twaalf en ik laat hen alleen met elkaar of alleen spelen. Kinderen kennen het concept van social distancing nu eenmaal niet.

Maar buitenspelen is op zich geen probleem. Het virus wordt overgedragen door hoesten of kuchen en de kleine druppels die hierbij worden geproduceerd. Wanneer ze in aanraking komen met een oppervlak, verdampen ze snel en de virusdeeltjes die daarbij vrijkomen overleven niet in de atmosfeer. Zorg dus gewoon dat je kinderen even niet in aanraking komen met andere kinderen, tot social distancing niet meer nodig is.”

Praat mee

En wat doe jij? Houd jij je kinderen liever weg bij andere kinderen nu je weet dat ze het virus mogelijk toch kunnen doorgeven? Of vind je het belangrijker dat ze contact houden met vriendjes? En als je ze naar buiten laat gaan, mogen ze dan alleen in je eigen tuin of ga je naar het speelplein? Praat mee met ons!