’Zat de buurvrouw nou ook al in het complot?’

„Wanneer gaan we de tuin aanpakken?” vroeg mijn vrouw. Voor u, argeloze lezer, lijkt dat misschien een onschuldige vraag. Voor mij niet. Want ik hoor niet één, maar een hele reeks vragen. Omwille van de duidelijkheid zal ik die even uiteenzetten. Ik versta: „Kom eens met een voorstel voor de herinrichting van de tuin.” Daarnaast hoor ik: „Wanneer gaan we naar ’t tuincentrum?” En: „Wanneer heb jij binnenkort een week de tijd om in de tuin te gaan ploegen?”

Omdat ik ’t antwoord op al die vragen niet paraat had, besloot ik mijn snor te drukken en te vluchten. „Ik moet even kijken wanneer”, zei ik, terwijl ik naarstig op zoek was naar mijn sleutels. „Maar ik heb nu een dringende afspraak.” Mijn vrouw keek bedenkelijk terwijl ik in mijn jas schoot en naar buiten glipte. Daar liep ik zo ongeveer recht in de armen van de buurvrouw. Ik probeerde haar in het voorbijgaan te groeten, maar daar kwam ik niet mee weg. „Ik heb een vraagje over jullie tuin”, zei ze, „want ik begreep van je vrouw dat je de heg eruit gaat halen. En het is handig als ik weet wanneer je dat gaat doen. En wat gaat er dan gebeuren met de klimhortensia?”

Offerte

Ik keek haar met grote ogen aan. Zat zij nou ook al in het complot? Ik mompelde wat over „binnenkort overleggen wanneer precies” en deed vervolgens alsof ik gierende haast had. Nadat ik een uurtje had rondgelummeld in een elektronicazaak, leek de kust me thuis wel weer veilig. Daar aangekomen wenkte de buurman van de andere kant me.

„Ik heb een offerte aangevraagd voor de schutting”, zei hij. „Jullie zouden dat doen, maar het duurde zo lang dat ik zo vrij ben geweest er zelf een aan te vragen. Kijk, dit kost het.” Ik zag het bedrag en werd niet goed. „Heb je wel meerdere offertes aangevraagd?” vroeg ik. Hij schudde zijn hoofd. „Jouw vrouw zei dat jíj er mee aan de slag zou gaan.” Ik zuchtte heel diep. En in mijn ooghoek zag ik mijn vrouw voor het raam staan. Met een vals glimlachje.

Deze column staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je ’m ook online lezen.