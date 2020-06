Gelukkig worden van je garderobe? Deze gouden tips helpen

Hangen er veel kledingstukken met prijskaartjes in jouw kast? Heb je moeite met kleding wegdoen of klamp je juist vast aan dat ene stuk van vroeger, maar draag je het nooit? Het zegt veel over jou en hoe je op dit moment in het leven staat.

In de podcast ‘Zo doet zij dat’ spreekt Vrouw-redacteur Sabine Leenhouts met inspirerende vrouwen die haar door de crisis heen helpen. In deze aflevering loodst Meijers ons door de verschillende stijl archetypes. De styliste legt uit hoe je subtiel kunt switchen van archetype zonder jezelf te verliezen. Maar ook: hoe kunnen we slimmer en duurzamer shoppen? En is een hele dag thuiswerken in joggingbroek echt zo’n goed idee?

