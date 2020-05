’Ik drogeer mijn kind om rust te krijgen’

Mijn dochtertje (4) is een druktemakertje. Ze barst van de energie, zoals een gezonde kleuter betaamt. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik vind het dan ook geweldig om op mijn vrije dag dingen te doen als samen koekjes bakken of naar de speeltuin.

Veranderd

Sinds ik ben gescheiden is er veel veranderd. Niet alleen draag ik - de helft van de tijd - de zorg voor mijn dochter, ook run ik een succesvolle webshop met kleding en accessoires. Ik heb meerdere werknemers en een aantal stagiaires die ik moet aansturen.

Door de scheiding is mijn dochter veranderd. Zo is ze slechter gaan slapen. Uren achtereen zat ik bij haar bed en las voor en/of zong liedjes. In de hoop dat ze uiteindelijk de slaap zou vatten. Natuurlijk deed ik dit met alle liefde, tot ik zelf eerder in slaap viel dan zij.

Slaapmiddel

En tijd voor mezelf? Ho maar. Na het verlaten van mijn kantoor moest ik eten koken, de schoolverhalen van mijn dochtertje aanhoren, haar in bad stoppen en aan haar bed boekjes voorlezen. Een dierbaar proces maar ook zo tijdrovend dat ik geen enkel moment meer voor mezelf had.

Dat eiste zijn tol; ik kreeg steeds meer spanning en stress en ook mijn bedrijf begon eronder te lijden. Toen mijn dochter weer dagen achtereen niet kon slapen, ben ik gaan zoeken naar manieren om een kind in slaap te krijgen. Al gauw kwam ik een bericht tegen over een pijnstillers voor kinderen, die ook als slaapmiddel zouden werken.

Glas wijn

Hoewel het in eerste instantie levensgevaarlijk voelde om een kind een slaapmiddel te geven, kon ik ’de oplossing’ niet vergeten. Toen mijn dochter een avond weer niet kon slapen en ik doodop was, besloot ik het te proberen. ’Een keertje kan geen kwaad’, dacht ik.

Die avond had ik sinds lange tijd weer een avond voor mezelf. Mijn dochtertje sliep al om 19 uur als een blok, en ik had eindelijk tijd voor een warm bad en een goed glas wijn. Ik genoot er zo van dat ik, toen ik de spanning uit mijn schouders voelde wegglijden, besloot dat deze oplossing voor zowel mijn kind als mijzelf de beste was.

Oplossing

Eerst diende ik het middel alleen toe wanneer ik nog heel veel werk moest doen, en onmogelijk zo lang naast het bed van mijn dochter kon zitten. Mijn werk kon ik immers niet verwaarlozen; er moest brood op de plank komen.

Maar binnen de kortste keren merkte ik dat het eerder regel dan uitzondering werd; het in slaap sussen van mijn dochter met een flesje ’melk’. Doordat mijn dochtertje op deze manier direct in katzwijm viel, had ik na het beantwoorden van mijn mails nog minstens twee uur de tijd om te Netflixen.

Schadelijk

Inmiddels gaat het avond aan avond zo, en merk ik dat ik niet meer durf te stoppen met het ’drogeren’. Ik ben zo gewend geraakt aan me time, en wil echt niet anders meer. Toch ben ik benieuwd of mijn dochter inmiddels ook zonder slaapmiddel zou kunnen slapen, maar de proef op de som nemen durf ik niet.

Niemand weet van mijn gewoonte, en ik ben bang dat ik door iedereen veroordeeld zal worden zodra die uitkomt. Diep vanbinnen voel ik me een slechte moeder en schaam ik me diep. Ik zal binnenkort echt moeten stoppen, want ik las laatst dat het schadelijk voor de gezondheid van een kind zou kunnen zijn. Maar wanneer ik de moed heb om mijn me time weer in te leveren, durf ik niet te zeggen…

Dit verhaal verscheen eerder op VROUW.

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.