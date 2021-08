Linda vond haar liefde door marktplaats: ’Dat allemaal door zes oude stoelen’

Verhalen achter het nieuws

Astrid Spruit heeft long covid: ‘Mijn relatie is echt op de proef gesteld’

Astrid Spruit was hartstikke ziek van corona en knapte daarna maar niet op. Het bleek dat ze long covid had. Gelukkig was haar man er om voor haar om te zorgen, maar hij kon ook niet alle ballen hooghouden. Dat bracht de nodige onenigheden met zich mee