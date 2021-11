Is Bridget Jones inmiddels een verouderd rolmodel voor de single vrouw?

Singles Day is ooit bedacht op een Chinese Universiteit en inmiddels populair onder Chinese jongeren die trots zijn op hun vrijgezelle status. Die trots vieren ze met deze speciaal hiervoor in het leven geroepen feestdag. Inmiddels is de feestdag geadopteerd door veel bedrijven die het inzetten als marketingstunt en Singles Day verkopen als een soort Valentijnsdag voor vrijgezellen.

Welk beeld verschijnt er bij het woord ’single’ op je netvlies? Denk je aan een stereotype single vrouw, dan denk je toch al snel aan Bridget Jones. Bridget Jones met haar matchende flanellen pyjama, die playbackte op Jamie O’Neal’s ’All By Myself’, met een lege fles wijn en een bord met sigarettenpeuken binnen handbereik. Single Bridget Jones bij wie het schaamrood van haar kaken spatte toen Daniel Cleaver haar gigantische corrigerende slip ontdekte.

Al in 1996, een kwart eeuw geleden, verscheen het boek Bridget Jones’s Diary. En nog steeds lijkt Bridget na al die jaren hét boegbeeld te zijn voor de single vrouw. ’Vooral als het gaat om de manier waarop wij als samenleving naar een alleenstaande vrouw kijken’, schreef de Britse krant The Independent, eerder dit jaar. Want klopt het wel dat iedere single vrouw op zoek is naar de liefde, zoals altijd maar gedacht lijkt te worden?

Tikkende tijd

Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan als het gaat over opvattingen over single vrouwen. Vijf jaar na de verschijning van het boek, kwam in 2001 de verfilming in de bioscoop. Op groot scherm zagen we de clichématige opvattingen over alleenstaande vrouwen. We zagen een eenzame, verdrietige Bridget die haar calorieën telt en haar gewicht noteert. Ze moet van zichzelf meer bewegen en minder roken en minder alcohol drinken om zo succesvoller in de liefde te worden.

Het lijkt wel alsof ze zichzelf de schuld geeft van het feit dat ze nog altijd single is en doet alsof het een probleem is dat dient te worden opgelost. In het begin van de film maakt haar moeder haar duidelijk dat ze nooit een vriendje zal krijgen als ze eruit blijft zien zoals ze er op dat moment uitziet. Ook wordt ze een ’oud meisje’ genoemd en moet ze ’opschieten omdat haar biologische klok tikt’.

Verwachtingen

Terwijl Bridget vast lijkt te zitten in ongezonde patronen, zien we haar toch nog uit haar ’uitzichtloze situatie’ kruipen wanneer ze Mark Darcy tegenkomt. Het is alsof het lange wachten wordt beloond: ze heeft ein-de-lijk een man. Volgens The Independent is dit precies hoe de samenleving nog altijd denkt over single vrouwen: single zijn betekent wachten op de ware liefde. Hoe vaak wordt de single vrouw wel niet gevraagd of ze ’nog steeds’ vrijgezel is en wanneer ze nou eens een vriend krijgt?

Het idee dat een vrouw er misschien zelf voor kiest om alleenstaand te zijn, lijkt nog niet overal te zijn doorgedrongen. Het lijkt wel of diepgewortelde sociale trends 25 jaar later nog altijd actueel zijn.

Praat mee

Kortom, is Bridget Jones inmiddels een verouderd rolmodel voor de single vrouw? Is het geen tijd voor een nieuw rolmodel omdat alleenstaande vrouwen er steeds vaker voor kiezen om zonder vaste partner door het leven te gaan?