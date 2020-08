Daghoroscoop 27 augustus

VANDAAG JARIG

Uw sociale vaardigheid – uw gave om andere mensen mee te trekken – is dit jaar super belangrijk. Als u gefocust blijft op anderen zult u zonder veel inspanning veel bereiken. Uw belangstelling zal vooral gericht zijn op kinderen en creativiteit en daaruit zult u de grootste voldoening putten.

RAM

Tijdelijke chaos zal onzekerheid tot gevolg hebben en u kunt zich afvragen of u in staat bent om hetgeen u onder handen hebt te voltooien. Raak niet in paniek, blaas kleine tegenslagen niet op tot groter proporties, maar gebruik ze.

STIER

Nu de wereld steeds kleiner wordt zult u uw kennisniveau moeten opkrikken om uw vooruitzichten te verbeteren. Neem deel aan werkgerelateerde trainingen om uw kans op promotie of een openvallende baan te vergroten.

TWEELINGEN

Zuinig zijn en de zaken eenvoudig houden zal helpen mogelijke gaten te vullen in uw cash flow. Met een positieve instelling doorstaat u elke storm. Het risico bestaat dat er iets mis gaat op het werk; houd rekening met ontslagen.

KREEFT

Als u uw best doet op goede voet te blijven met een ieder die uw pad kruist zal dat u geen windeieren leggen. Een goed moment om te trouwen of een gezin te stichten. Ga met uw geliefde uit eten en maak u niet druk over de rekening.

LEEUW

Ongebruikelijke energie op de werkvloer kan u dwingen u aan te passen. U kunt gemotiveerd zijn een nieuw gezondheidsprogramma te volgen om nieuwe krachten te verzamelen. Het wordt een andere dan alle andere dagen.

MAAGD

Een hobby die u lokt kan precies zijn waar u talent voor hebt maar tot nu toe niet aan was toegekomen. Een geschikte dag om af te spreken met een investeringsexpert en de opties te bestuderen om uw doelen in de toekomst te realiseren.

WEEGSCHAAL

Aan het huiselijk front kan een gedenkwaardige gebeurtenis plaatsvinden die uw persoonlijk leven zal veranderen. De kans bestaat dat een ouder iemand op uw zorg en steun is aangewezen. Gasten kunnen te lang blijven.

SCHORPIOEN

Zorg voor betrouwbaar vervoer als u vandaag op tijd op het werk wilt zijn voor een belangrijke afspraak. U bent gedisciplineerd waardoor een onderzoek, lezing of taak geen noemenswaardige uitdaging zal zijn.

BOOGSCHUTTER

Chaotische incidenten kunnen de dag een onoverzichtelijk begin bezorgen. U zult diverse ballen in de lucht moeten zien te houden als een nieuwe dagindeling plannen in de war stuurt. Laat wat defect is zo snel mogelijk repareren.

STEENBOK

Uw zelfvertrouwen zal toenemen al zal niet alles wat u te horen krijgt aangenaam zijn. Laat u niet van de wijs brengen door kritiek. De baas kan u vragen u een nieuwe technologie eigen te maken of uw werk anders te doen.

WATERMAN

Een onverwachte tirade die tegen u is gericht zal u verwarren. Deze kan geuit worden door een familielid of iemand die u regelmatig ziet. Ook medereizigers kunnen een bron zijn van onverwachte frictie; het zal de lucht wel zuiveren.

VISSEN

Een zaak bestieren houdt ook in dat u de financiën in de gaten moet houden en rekeningen moet betalen zodat u betaalde diensten niet hoeft af te snijden. Ga ervoor als u denkt dat één uwer ideeën uitvoerbaar en de moeite waard is.