Ouders op de vuist in de ballenbak

Volgens ooggetuigen werd de agressie in het kinderspeelparadijs opgewekt door een vrouw die liep te klieren. Er werd aan haar gevraagd de speelruimte te verlaten, maar dat deed ze niet. Ze bleef ruzie maken en trapte in de bouwhoek een toren in elkaar. Ze schold mensen uit en sloeg zelfs een kind. Daarna sloeg de vlam in de pan.

Eerder gooide een Utrechts all-you-can-eat de kinderhoek al dicht om vechtende ouders. Het restaurant heeft het eerst nog geprobeerd door ‘nanny’s’ in te zetten die de ruzies konden sussen, maar besloot uiteindelijk de kinderhoek te sluiten. Het klimrek en de ballenbak zijn nu niet meer toegankelijk dankzij ouders met een kort lontje.

Zelf heb ik ook weleens te maken gehad met een man die mijn zoontje sloeg toen die volgens hem te brutaal was. Ik kreeg een overstuur kind thuis en ging verhaal halen. Nu zal het best dat mijn zoontje zijn dochtertje van de schommel had geduwd, maar dat geeft je nog niet het recht om een kind te slaan. We hebben bij ons thuis een gesprek gehad omdat ik de vader in kwestie bleek te kennen. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan ons en onze zoon en daarmee was de kous af.

VROUW-collega Marijke kreeg een boze moeder op haar dak toen ze een jongetje in de ballenbak op zijn schouder tikte met het verzoek om te stoppen met ballen gooien naar het hoofdje van een veel jonger kindje. „Ze stond als een briesende leeuwin achter me en schold me helemaal verrot.”

Zelf heb ik ook die ervaring als je een onbekend kind corrigeert: mensen zijn er als de kippen bij wanneer het hun kind betreft. Kennelijk is opvoeden een privé aangelegenheid geworden.

