’Ik voel me weer 30 en heb het idee dat ik weer veel meer aankan!’

Lieve Ies,

Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik voel me toch een partij goed. Zo anders dan verleden week! Ik deed wel heel stoer tegen jou, maar eerlijk gezegd had ik het in week 3 ook best moeilijk, maar ik heb wel doorgezet. Toen ik de juiste mindset had gevonden werd het ook meteen makkelijker en ik merk nu echt dat ik me zoveel beter voel. Ik slaap heel goed, word fit wakker en bruis van de energie!

En wat grappig dat juist deze week over Meer energie gaat. Ik ervaar dat echt. Water drinken is ook zo’n ding, ik vergeet dat vaak, maar nu doe ik het heel bewust; ik zet een glazen kan naast mijn laptop en drink daardoor veel meer water. Goeie tip voor iedereen; altijd water in het vizier hebben. Maar ik denk ook dat ik me beter voel door geen alcohol te drinken. Heb er ook steeds minder behoefte aan.

Voorheen dronk ik altijd een glas wijn rond een uur of vijf. Dat was mijn moment om even te ontspannen, nu dus al een tijdje niet meer en ik merk echt dat ik minder last van opvliegers heb. Ik ben echt blij dat ik dit nieuwe jaar zo ‘schoon’ begin. Hoop het eigenlijk wel vol te houden. Vind het zelfs jammer dat het volgende week alweer voorbij is. Misschien dat ik deze manier van eten wel ga doorzetten, dat ik na week 4 weer bij week 1 begin… Het moet niet gekker worden, haha! En hoe ga jij, liefje?

Kuskus, M

Lieve M,

O wat een heerlijk nieuws, schat! Klinkt misschien raar, maar ik maakte me de laatste tijd best wel een beetje zorgen om je. Je bent toch mijn bestie, hè. En dan wil ik dat het meer dan goed met je gaat. Je was al zo lang moe en had best veel ‘klachtjes’... dus je begrijpt dat ik net even een rondedansje maakte, hihi. Ik voel me ook weer goed, gelukkig. Zo fijn dat ik weer diep slaap, uitgerust(er) wakker word en mezelf lichter voel. Niet alleen in kilo’s, maar vooral in mijn hoofd. En daardoor weer zin in van alles.

Ik voel me weer 30 – geen grap – en heb ook het idee dat ik weer veel meer aankan, I love it! En even serieus, liefje, drink jij nog steeds geen glas wijn om vijf uur?! Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar ik vind ’t wel heel stoer van je. En zeker nu je er ook de vruchten van plukt. Hoop voor je dat je dit lang volhoudt.

Mij gaat dit ook goed af, gelukkig. Ben al lang weer gewend aan deze alcoholloze weken. Tomatensap, verse vruchtensapjes… ik vind ’t allemaal heerlijk. Maar vooral dat frisse gevoel de volgende dag. Ik kon en kan er toch steeds minder goed tegen, dus dit is echt een zegen. Ik zou zeggen: kom maar op met deze week en wie weet doe ik met je mee als je weer opnieuw begint. Je weet het, het kan mij niet gek genoeg! Ik dans weer even verder. ;)

Kussssss, Isa

