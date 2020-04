Brunchgerecht 3: Gevulde avocado

Nodig

Per 2 personen (dus zelf vermenigvuldigen als je vrienden en/of buren ook wil verrassen)

1 avocado (let op: ze moeten wel een beetje rijp zijn)

3 kerstomaatjes

5 mini mozzarella’s

halve limoen

peper en zout uit de molen

Bereiding

Snijd de avocado met een scherp mes (pas op!) doormidden. Verwijder de pit en schep met een lepel het vruchtvlees eruit. Snijd dit klein. Was de cherrytomaatjes en snijd die in vieren, snijd ook de kaasbolletjes in vieren. Schep avocado, mozzarella en tomaatjes door elkaar, knijp er het sap van een halve limoen over uit en maal er zout en peper overheen. Schep de salade in de avocadoschillen.

Delen?

Simpel. Dit recept is voor twee personen, maar je kan natuurlijk net zoveel avocado’s kopen en vullen als je wil. En die verdeel je dan natuurlijk!