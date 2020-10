Jantine: Mijn hond gaat zelfs maandelijks naar de fysio

Jantine en Andy Ⓒ Sasha Lambert

Je hebt huisdieren en je hebt kampioenen. Monique Dobbe (52), Denise van Gils (26) en Jantine Boerrigter (43) slepen de ene na de andere prijs binnen met hun geliefde viervoeter. In dit derde en laatste deel: Jantine. Zij is twee handen op één buik met Duitse herder Andy (7) en traint met hem voor het WK Reddingshonden. Ze is single en werkt bij de politie.