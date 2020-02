Trouwen is niet bepaald populair. En op jonge leeftijd kinderen krijgen al helemaal niet. Zo is de tijdsgeest. Maar tijdsgeest of niet, erg verstandig is het niet. Want hoe ouder de mens wordt, des te moeilijker het wordt om een partner te vinden, om van kinderen krijgen maar te zwijgen. Jong trouwen heeft eigenlijk alleen maar voordelen.