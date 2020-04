’Welke joggingbroek zal ik vandaag eens dragen?’

Ik werd vanochtend serieus wakker met de vraag welke joggingbroek ik vandaag zou dragen. Na zorgvuldige afweging zei mijn man; „Nou, je had wel een betere keuze kunnen maken.” En dit is pas week 3. Ik zit erdoorheen. Ik ben er klaar mee. Het is niet te doen dit.

In het begin heeft het nog iets leuks, een soort kamperen-in-je-eigen-huis gevoel. Je maakt braaf afspraken samen over wie werkt waar en wanneer, speelt een spelletje, kijkt leuk samen een filmpje, begint vol goede moed aan een kluslijst... En twee weken later sla je elkaar nog net niet de tent uit.

Mag ik nepnagels kopen?

Zo zit ik beneden in een belangrijk telefoongesprek, als mijn man besluit om uitgerekend op dat moment taartbeslag te gaan mixen, want: ’Ja, dat pak moet ook op’. Tijdens datzelfde gesprek komt mijn dochter vragen of ze die nepnagels nou mag kopen. Waarop mijn zoon vraagt of ik weet wat een ’slagschaduw’ is of ik dat even met hem wil doen. Niet te doen dit!

En ik ben niet de enige. Mijn vriendin Anne mailt: ’Ik had een conference call. Tijdens dat ene uurtje hebben mijn jongens me 55 keer onderbroken. Serieus! Mijn collega’s lagen in een deuk. En dit was dan nog met de herhaalstof. Volgende week the sequel, als ik ook instructie over nieuwe lesstof mag geven.’

Robin appt: ’Hoe dan? Hoe moet ik 40 uur thuiswerken en in dezelfde tijd mijn dochter (12) een wiskundesom uitleggen en mijn zoon (3) entertainen, terwijl ik mijn zoon (6) moet blijven uitleggen dat hij nu niet kan worstelen met zijn vriendje? Hoe doe je dat?’

Cipier

Niet te doen dit! Ouders zijn docent, werknemer of werkgever, huishouder, cipier, entertainer, doen nog iets met opvoeden en het huishouden, maar zijn ook gewoon mens. Balanceren tussen werk en zorg is normaal gesproken al een uitdaging maar als je met je hele gezin op gemiddeld 150 vierkante meter zit, met thuisonderwijs en thuiswerk erbij zonder enige opvang... Ik denk dus maar aan al die ouders die thuis worstelen en neem mijn petje voor ze af. Zouden we ook voor onszelf mogen applaudisseren?

Ondertussen meldt mijn dochter zich. Ze heeft gymles, maar dat gaat ze natuurlijk echt niet doen. Of ze mag logeren bij een vriendin? „Nee je mag niet logeren bij je vriendin.” „Hoezo niet?”, doet ze een dappere poging. Gelukkig heb ik my old time favorite, maar nu in een nieuw jasje: „Omdat Mark Rutte het zegt.”