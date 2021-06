Daghoroscoop 8 juni - Het wordt een onvoorspelbare dag, Vissen!

VANDAAG JARIG

Het is mogelijk dat je een positie gaat bekleden in een non-profitorganisatie, of je gaat inspannen voor een goed doel. Ook als je een mooie baan hebt, zul je tijd willen besteden aan bijvoorbeeld een sportvereniging of een beter milieu. Tijdens een vlieg- of treinreis kun je verliefd worden.

RAM

Het kan een dag vol actie en avontuur worden. Doe mee aan een wedstrijd, solliciteer naar een nieuwe baan, het geluk is met je. Sta klaar om toe te happen als zich een kans voordoet. Een financieel probleem is van korte duur.

STIER

Je kunt na een opstandige bui gekalmeerd zijn en bent achteraf blij dat je een rem hebt gezet op een mallotige impuls. Doe wat je beweert, als zekerheid en veiligheid je belangrijkste motieven zijn, en richt je daarna op geld verdienen.

TWEELINGEN

Je daden kunnen door felle emoties worden vergezeld en je kunt impulsiever zijn dan gebruikelijk. Intuïtief weet je wat juist is en naarmate je er minder over nadenkt hoe je iets moet aanpakken, zul je het beter doen. Maak vakantieplannen.

KREEFT

Kom bij van onverwacht veel activiteiten door een paar dagen rust te nemen. Voer gesprekken met mensen die je vertrouwt en bevrijd jezelf van zo veel mogelijk externe verplichtingen. Geef steun aan mensen die je dierbaar zijn.

LEEUW

Je kunt in het middelpunt van de belangstelling terechtkomen en anderen zullen je graag volgen. Je hebt goede ideeën over gezamenlijke projecten en je voorstellen zullen dan ook steun krijgen. Mensen voelen zich nu tot je aangetrokken.

MAAGD

Als je fantasie met je aan de haal is gegaan, kun je vandaag met een klap op aarde terugkeren. Productiviteit zal echter weinig geld opleveren. Breng wat je recent hebt geleerd in praktijk. Gebruik een nieuw trucje om succes te behalen.

WEEGSCHAAL

In de kosmos is sprake van een samengaan van planeten en dat zorgt voor motivatie, geluk en intelligentie. Sportbeoefenaars kunnen succes hebben. Elke activiteit die je in de buitenlucht brengt, geeft je lichaam en geest kracht.

SCHORPIOEN

Stel je vastberaden op en doe je huiswerk. Verander je routine als je het gevoel hebt dat je op een bepaald gebied tekortschiet. Je zakelijke toekomst ziet er goed uit. Bundel je kracht met een partner voor extra cash.

BOOGSCHUTTER

Stem de relaties binnen een groep beter op elkaar af. Gebruik de motivatie van alle leden van een team voor een effectievere samenwerking. Werk hard en zorg dat je een geduchte concurrent bent.

STEENBOK

Er zit verandering in de lucht en dat kan je ertoe brengen je leefwijze en omstandigheden aan te passen. Je kunt deze maand met een paar verrassingen te maken krijgen. Dat kan een meevallertje zijn of een romantisch incident.

WATERMAN

Stop met intellectueel gedoe en concentreer je op praktische problemen die het bereiken van je doel in de weg staan. Zweer oude gewoontes af, neem er ook duidelijk afstand van, en ga verder met je leven.

VISSEN

Hoewel het een onvoorspelbare dag is, lijkt er sprake van een dosis geluk. Maak gebruik van de huidige trend door een lot in een loterij te kopen. Span je in om iemand die verdrietig is op te vrolijken. Onderzoek eens waarin je gelooft.

