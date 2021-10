Daghoroscoop 1 oktober - Zet de charmekraan open, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Met Pluto als jouw financiële planeet heb je weinig te vrezen. Jouw instelling is gezond en conservatief en niet gericht op snel geld verdienen. Jouw huiselijke leven speelt een belangrijke rol, zij het komend jaar iets minder dan dit jaar. Misschien wil je verhuizen of overweeg je een renovatie.

RAM

Dit kan een van die dagen zijn dat niets goed gaat. Een bericht binnen jouw vriendenkring kan je raken en neerslachtig maken, maar kom niet in actie zolang je niet alle feiten kent. Win informatie voor jezelf in als je geen afstand kunt nemen.

STIER

Als je te veel ijzers in het vuur hebt, verdeel je je aandacht te veel om iets zinvols te doen. Misschien moet je stoppen met bepaalde activiteiten om meer tijd aan je gezin te kunnen besteden. Sta open voor een-op-een gesprekken.

TWEELINGEN

Je kunt veel bereiken door de charmekraan open te zetten. Mensen zullen graag gehoor geven aan jouw wensen. Het resultaat dat je nastreeft ligt nu binnen handbereik. Leg je niet neer bij een negatief antwoord.

KREEFT

Er kan u een uitstekende baan worden aangeboden die jouw banksaldo en sociale status zal opkrikken. Wat je ook doet, probeer niet jouw invloed te laten gelden of indruk te maken door namen te laten vallen van belangrijke kennissen.

LEEUW

Het kan een aangename, moeiteloze dag worden. Geniet ervan. Laat de speelse geest en creativiteit van enthousiaste, getalenteerde kinderen op je afstralen. Ga in op de romantische stemming van een partner die je graag blij ziet.

MAAGD

Maak er een korte werkdag van en richt jouw schreden huiswaarts. Misschien kan je er een lang weekend van maken. Zoek de nabijheid van jouw geliefde en schenk warmte en intimiteit. Je kunt dezer dagen het hardste hart vermurwen.

WEEGSCHAAL

Als je je goed voelt zul je vandaag iedereen aardig vinden. Ga vroeg naar je werk en probeer met alles snel klaar te zijn, zodat je veel kunt afvinken. Als je in een sociale stemming bent zul je een feestje willen vieren.

SCHORPIOEN

Een uitdaging kan ervoor zorgen dat je op je best bent en tevreden zult zijn over de wijze waarop je onderhandelt. Accepteer geen dwaas gedoe, ook niet uit diplomatieke overwegingen. Loonsverhoging kan een droom blijken.

BOOGSCHUTTER

Recente problemen verdwijnen als wolken op een zonnige dag. Daardoor zul je een uitdaging tegemoet treden en niet onder het tapijt vegen. Profiteer van je positieve bui en huidige zelfvertrouwen, en reken op succes.

STEENBOK

De kosmos is je niet zonder meer gunstig gezind en je kunt dan ook met problemen te maken krijgen op communicatief gebied. Controleer alles wat er door je handen gaat. Een project dat afhankelijk is van durfkapitaal dreigt te mislukken.

WATERMAN

Probeer een gevoel van lethargie of eenzaamheid te onderdrukken door fysiek in actie te komen in of rond je huis of tuin. Een prima dag om al je zaken beter te organiseren en plannen te maken voor de toekomst.

VISSEN

De kosmos heeft er de afgelopen tijd op aangedrongen extra aandacht te besteden aan monetair beheer en je te verzekeren van een stabiele financiële toekomst. Het is van belang een realistische inschatting te maken van je cashflow.

