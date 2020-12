Weekhoroscoop 51

Ram

Liefde: Jij en je partner hebben lang genoeg thuis en op jullie achterste gezeten. Hoogste tijd om samen weer eens iets actiefs te ondernemen, het liefst lekker buiten de deur. Koud? Je wordt vanzelf wel warm!

Financiën: De basis voor meer inkomen volgend jaar wordt deze week gelegd en verzekert je van een blijvende financiële vooruitgang in 2021. Volg je gevoel en wees niet bang om eerst iets uit te geven. Soms moet je eerst iets weggeven voor er iets voor terug komt.

Werk: Via je zakelijke netwerk komen er deze week meerdere aanbiedingen binnen. Als je zorgt voor een goede planning hoef je geen ‘nee’ te verkopen. Doe wel vooral dingen die je leuk vindt, met tegenzin werken gaat je geheid opbreken.

Persoonlijk: Durf je hart te volgen en doe iets wat je zelf graag wilt doen, niet wat anderen graag willen dat je doet.

Stier

Liefde: Op het emotionele vlak gaat de relatie deze week flink de diepte in. Je staat er zelf van te kijken hoe open en eerlijk je over je gevoelens durft te zijn. En het voelt ook nog eens ontzettend goed!

Financiën: Je komt in de verleiding om iets te kopen wat eigenlijk boven je budget gaat. Vermijd impulsaankopen, als het je volgende week nog een goed idee lijkt kun je het felbegeerde item alsnog aanschaffen.

Werk: Iemand probeert je met een zielig verhaal voor zijn of haar karretje te spannen. Daar trap je toch zeker niet in, Stier?

Persoonlijk: Denk groot, waarom zou je jezelf klein houden? Omdat anderen dit in het verleden hebben gedaan?

Tweelingen

Liefde: Als er nu nog steeds sprake is van onuitgesproken onzekerheden of ergernissen is nu het moment om schoon schip te maken. Jullie gaan een heerlijke kerst tegemoet samen, zonde om dat te laten verstieren door zaken uit het verleden.

Financiën: Denk niet in beperkingen, maar in oplossingen. 2021 is een jaar waarin tenminste één van je wensen op financieel gebied in vervulling kan gaan, dus laat je niet weerhouden door ogenschijnlijke obstakels.

Werk: Kies niet voor korte termijn geluk maar voor lange termijn succes. Koop geen dingen die je niet echt nodig hebt maar heb geduld en spaar voor iets dat je werkelijk graag wilt. Waarom zou je genoegen nemen met een knullig alternatief?

Persoonlijk: Een ontspannen moment voor jezelf geeft je nieuwe inzichten. Juist als het stil is om je heen en je niet bewust nadenkt komt je onderbewustzijn meer naar boven.

Kreeft

Liefde: Wil je al langere tijd iets weten maar wuift je partner de vraag telkens weg? Grote kans dat je deze week eindelijk antwoord krijgt. Nu maar hopen dat het ook het antwoord is dat je wilde horen…

Financiën: Je blijkt meer geld tot je beschikking te hebben dan je dacht. Aan jou de keuze om het allemaal in één keer uit te geven of het weg te zetten en af en toe een plukje te gebruiken voor iets dat óf echt nodig is óf waar je echt blij van wordt.

Werk: Staat er een belangrijk gesprek op de agenda? Je bent deze week een kei in onderhandelen. Houd vast aan wat je er minimaal uit wilt halen en het gaat je nog lukken ook!

Persoonlijk: Wanneer iemand je vertrouwen geeft, voel je je vanzelf ook meer verantwoordelijk om diegene niet teleur te stellen. Geef deze week jezelf wat meer vertrouwen!

Leeuw

Liefde: Stukje bij beetje worden de zwakke plekken in jullie relatie meer zichtbaar. Geen probleem, hoe beter jullie weten wat er mis is, hoe eerder jullie er iets aan kunnen doen. Zolang jullie allebei bereid zijn de hand ook in eigen boezem te steken, komt het helemaal goed.

Financiën: Het is goed mogelijk dat je nu een fantastische deal kunt sluiten. Als je al plannen had in die richting is het zonde om deze kans niet te benutten. Kansen komen niet altijd vanzelf, je kunt ze ook heel goed zelf creëren!

Werk: Als je nu alles op alles ze en je niet laat hinderen door een negen tot vijf mentaliteit, kun je begin volgend jaar al rekenen op een hele vette beloning in de vorm van een meer dan leuke promotie.

Persoonlijk: Hoewel de winter zich bijna aandient, begint voor jou de lente. Focus jezelf op het nieuwe begin waar je zo naar verlangt!

Maagd

Liefde: Hoe harder de temperatuur buiten zakt, hoe sneller deze binnen stijgt. Dit wordt een week vol romantiek en erotiek. Ook is dit een fijne periode om aan de slag te gaan met een gezamenlijke hobby of liefhebberij.

Financiën: Durf te investeren Maagd. Niet alleen in zakelijke artikelen of projecten, maar vooral ook in jezelf. Besteed aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Als jij een fit brein en lichaam hebt, worden je financiën dat ook.

Werk: Als je twijfels hebt, forceer jezelf dan niet in het maken van een keuze. Als je goed rondkijkt en wat verschillende dingen uitprobeert kom je er vanzelf achter wat je wilt.

Persoonlijk: Durf omhoog te kijken, maar vergeet niet op te letten waar je loopt. Af en toe omlaag kijken houd je in balans.

Weegschaal

Liefde: Er komt een gevoelig onderwerp ter sprake binnen het gezin waarbij het belangrijk is dat je een en al oor bent. Luisteren is in dit geval genoeg, erop reageren kan altijd nog.

Financiën: Waar je je eerst nog wat beperkt voelde krijg je nu (weer) meer financiële ruimte wat nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt in verband met je wensen op dit gebied.

Werk: Een probleem dat al een poosje speelt weet je op korte termijn met een compleet nieuwe benadering op te lossen. Inmiddels weet je ook welke aanpak niet heeft gewerkt; dat hoef je in elk geval niet meer te proberen.

Persoonlijk: Alle grote dingen zij ooit klein begonnen. Iets om te houden als je weer eens denkt: ‘Laat maar’…

Schorpioen

Liefde: Je hecht nu extra veel waarde aan zekerheid. De zekerheid van een vaste relatie en een stabiele thuissituatie, maar ook zekerheid voor de toekomst. Dit is een goed moment om je te verdiepen in een gezamenlijke investering in onroerend goed.

Financiën: Je hebt niemand nodig om je financiën (weer) in goede banen te leiden. Als je de cijfers goed onder de loep neemt en je in en uitgaven van de afgelopen tijd bekijkt, weet je exact waar de schoen wringt en wat je eraan kunt doen.

Werk: Je zit zo vol nieuwe ideeën dat je niet goed weet hoe of waar je moet beginnen. Geeft niets, ook als je het nu even noteert en in het nieuwe jaar in gang zet kan het nog steeds een succes worden.

Persoonlijk: Als geld en bezit jouw gevoel van innerlijke rust versterkt. Wanneer heb je dan werkelijk genoeg om onbezorgd van je vrije tijd te kunnen genieten?

Boogschutter

Liefde: Je bent lekker bezig met je eigen dingen en wilt je vrij voelen om te gaan en staan waar je wilt zonder vragen of goedbedoeld advies van je geliefde. Liever even geen bemoeienis.

Financiën: Je gaat een goede financiële week tegemoet. Als er een zakelijk gesprek op de agenda staat met het oog op een nieuwe samenwerking, is het belangrijk om voet bij stuk te houden met betrekking tot wat je wilt verdienen. Ook is er een fijne kerstbonus in zicht.

Werk: Blijf gerust even onder de radar. Degenen aan wie je jezelf graag wilde laten zien de afgelopen tijd, weten je te vinden als ze je nodig hebben. Dit is een betere tijd om achter de schermen te werken aan achterstallig werk, het bijwerken van je C.V., website of je persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijk: Leef je om te werken of werk je om te leven? En waarom vind je het soms zo moeilijk om hier de balans in te vinden?

Steenbok

Liefde: Stel geen vragen waarvan je eigenlijk het antwoord niet wilt weten en let erop dat je er niet zomaar iets uitflapt waardoor je partner zich beledigd zou kunnen voelen. Er is deze week weinig voor nodig om ruzie uit te lokken.

Financiën: Een risico nemen is alleen verantwoord als je alle voors en tegens zorgvuldig tegen elkaar hebt afgewogen en je goed hebt nagedacht over de mogelijke consequenties. Heb je dit gedaan, geeft de kosmos je groen licht. Je financiële sterren staan goed!

Werk: Nu is het moment om alvast plannen te maken voor 2021. Denk een goede reclamecampagne uit, werk aan je zichtbaarheid op social media of laat hier en daar alvast een voorproefje vallen van waar je mee bezig bent. Solliciteren pakt deze week ook goed uit.

Persoonlijk: Als je alles van te voren zou weten zou je nooit ergens van kunnen leren en zou je dus altijd blijven stilstaan. Probeer de controle een beetje meer los te laten, Steenbok.

Waterman

Liefde: Als je al rondliep met een geheim voor je partner of met iets waar je je ongemakkelijk over voelde, is dit het moment om een en ander in alle rust te bespreken. Voor koppels die wat uit elkaar gegroeid waren is dit een goede week om weer nader tot elkaar te komen.

Financiën: De basis van een super succesvol nieuw jaar wordt deze week gelegd. De planeten in je horoscoop staan momenteel zo gunstig dat alles wat je nu in gang zet of voorbereid absoluut kan uitgroeien tot een groot succes.

Werk: Dit is het moment om iets in gang te zetten voor langere tijd. Durf hierbij hoog in te zetten en je grenzen te verleggen. Ideeën die eerder geen gehoor kregen worden zeer waarschijnlijk nu wél opgepakt.

Persoonlijk: Groei, vooruitgang en winst is leuk, maar niet tegen elke prijs. Wat zou je graag vandaag nog willen inleveren?

Vissen

Liefde: Het is de hoogste tijd om oude problemen los te laten en te beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Er staan mooie dingen te gebeuren die allemaal in verband staan met een nieuw begin.

Financiën: Door privé situaties te combineren met zakelijke aangelegenheden kun je nu leuk winst maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zolderverkoop of garagesale, een speciale kerstactie op social media of nog even extra online netwerken vanuit huis.

Werk: De komende periode leent zich uitstekend voor teamwork. Ook als je normaliter liever alleen werkt merk je nu dat je samen met anderen toch iets kunt bereiken wat je in je eentje niet lukt. Dit is ook een goede week om van anderen te leren of je door hen te laten inspireren.

Persoonlijk: Soms kan het geen kwaad om het verleden nog even op te rakelen, zelfs als je er al lang klaar mee bent kan het je met terugwerkende kracht toch waardevolle inzichten geven.