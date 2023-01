Vegetarische erwtensoep? Ja lekker! (en zo maak je het)

Verschil erwtensoep en snert

Wist je dat er een verschil is tussen erwtensoep en snert? De basis is hetzelfde, want je maakt het van spliterwten, groente en rookworst. Maar snert mag pas snert heten als deze een dag gestaan heeft. Dat komt omdat er in deze laatste variant ook nog spek en varkensbotten zitten en de gelatine uit het bot heeft een dag de tijd nodig om de soep dikker te maken. Ondanks dat veel mensen de soep graag met rookworst eten, is een vegetarische variant echt gemakkelijk te maken. Dit is wat je nodig hebt.

Ingrediënten:

* 400 g spliterwten

* 2 liter groentebouillon (vers of met bouillonblokjes)

* 200 g winterwortel

* 5 stengels bleekselderij

* 350 g knolselderij

* 300-400 g fijngesneden prei

* laurierblaadje

* 30 g bladselderij

* zout, peper

Stap 1

Was de spliterwten, doe ze in een grote pan en voeg het laurierblad en de twee liter groentebouillon toe. Laat de erwten in ongeveer drie kwartier tot een uur gaar worden.

Stap 2

Snijd ondertussen de wortel, knolselderij, bleekselderij en prei klein en voeg deze toe aan de inmiddels groene spliterwtensoep. Laat het geheel nog twintig minuten koken. Mocht de soep te dik worden, voeg dan nog een beetje extra water of bouillon toe.

Stap 3

Hak de bladselderij fijn en voeg deze toe als je het laurierblad verwijdert. En klaar ben je! Serveer bijvoorbeeld met roggebrood en boter.

Mocht je nou toch meer trek hebben in een variant mét vlees dan vind je dat recept hier.

