Emotie-eter? Zo kom je ervan af

Joan is van haar 13de tot haar 24ste een emotie-eter geweest. „Ik was een onzeker meisje en erg afhankelijk van de mening van anderen. Als ik me rot of eenzaam voelde, ging ik eten. Ik was wel wat molliger, maar ik sportte en compenseerde veel. Aan de buitenkant was dus niets te zien. Ik kon met weinig mensen over mijn problemen of zorgen praten. Ik stortte mij op het eten, dat was mijn uitlaatklep.”

Zeven-stappen-methode

Uiteindelijk is Joan met haar moeder over haar problemen gaan praten, samen zochten ze naar een geschikte therapeute. Dit heeft haar verder geholpen. Nu helpt ze zelf honderden vrouwen van hun eetproblemen af met haar zeven-stappen-methode.

„Het zit dieper dan: ’Laat die chips gewoon staan of eet een appel.’ Het gaat om iemands zelfbeeld. Veel mensen komen niet van hun gewicht of slechte eetgewoontes af door te sporten of diëten. Zij moeten op emotioneel gebied verder geholpen worden.”

Haar boek is aan de hand van zeven stappen ingedeeld, die in het kort voor B.E.V.R.I.J.D staan.

„ Bereidheid : er is veel schaamte rond eetproblemen, maar 6 procent van de mensen zoekt hulp. Je moet je leven en gewoontes willen veranderen en bereid zijn om iets anders te proberen. Het is een proces en je zal niet binnen een week van je eetproblemen af zijn. Je moet dus echt bereid zijn om eraan te werken.”

„ Erkenning : herken en erken dat je een eetprobleem hebt. Waarom heb je een eetprobleem? Het kan een lichamelijke of emotionele behoefte zijn, maar de oorzaak kan ook gedragsmatig zijn. Misschien ben je gewend om altijd te eten als je televisiekijkt of als je vriend weg is.”

„ Verbinding : is misschien wel de belangrijkste stap. Ik voelde mij vroeger niet verbonden in mijn studentenhuis en bij mijn ouders kon ik ook niet echt mijn ei kwijt. Veel vrouwen van 50 kunnen niet zichzelf zijn en hebben niemand om hierover te praten. Het kan helpen om met jezelf de dialoog aan te gaan. Schrijf de voor- en nadelen van een situatie op. Hiernaast is het belangrijk dat je jezelf behandelt zoals je je dochter of beste vriendin zou behandelen. Wees eerlijk en lief voor jezelf.”

„ Rem : een deel van jou staat op de rem. Je moet een gezonde relatie met jezelf ontwikkelen. Het is geen eetprobleem, maar een probleem met emoties die je niet kunt verwerken. Wees niet te kritisch voor jezelf en probeer niet te luisteren naar dat gemene stemmetje in je hoofd.”

„ Intensiteit : leer met intense gevoelens om te gaan. Veel mensen hebben de neiging om te piekeren en te malen. Het kan helpen om jezelf drie keer per dag te vragen hoe het met je gaat. Wees eerlijk tegen jezelf en geef niet alleen het sociaal wenselijke antwoord. Op deze manier ben je minder snel geneigd om naar eten te grijpen.”

„ Jezelf zijn : het is belangrijk dat je jezelf weer gaat ontdekken. Voor sommige mensen kan dit heel lastig zijn, want soms verandert dit iemands leven drastisch. Wees niet bang voor nieuwe situaties of om jezelf te zijn. Je kunt dit trainen door de voor- en nadelen naast elkaar te zetten.”