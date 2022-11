Heb jij zin in het WK-voetbal?

In een recent onderzoek van EenVandaag blijkt dat een magere veertien procent van de ondervraagden zin heeft in het WK. Het lijkt alsof het Oranjegevoel, zoals anderhalf jaar geleden bij de Europese Kampioenschappen, maar niet van de grond komt. Ook onder de Oranjefans kijkt een schamele twintig procent uit naar het aankomende voetbaltoernooi. Eén Oranjefan zei tegen EenVandaag: ’Bij dit WK krijg je pas echt door hoe de voetbalwereld is gekaapt door het grote geld. Blijkbaar is er nu ook niks meer tegen te doen. Ik kijk liever naar de Eredivisie.’

Saamhorigheid

Het lijkt wel alsof mensen die wél naar ons Oranjeteam gaan kijken, dit misschien met enige kijkschaamte doen. Zo vertelt moeder Joyce van familie Van Mierlo aan NRC, dat niemand in de buurt whatsapp reageert op het verzoek de straat in een oranjethema te versieren. „Er wordt niet gereageerd, alleen af en toe een duimpje en een lachje.” Joyce klaagt ook, dat je tegenwoordig niets meer mag. Vooral na de donkere coronaperiode is het begrijpelijk dat mensen juist geluk halen uit een WK-Voetbal, dat voor gezelligheid kan zorgen.

Boycotten

Ook in vriendengroepen zorgt het kijken naar het WK voor onenigheid. Zo vertelt collega M. op de VROUW redactie, dat zij aankomende zondag met een stel vrienden het WK wil gaan kijken. Eén stel komt niet, want dat boycot het WK. Collega A. vertelt dat sommige kroegen uit protest de voetbalwedstrijden niet gaan uitzenden.

Reacties op Twitter

Anja gaat niet kijken, maar maakt een uitzondering als Nederland er in de halve finale er nog in zit.

Tamlin volgt het niet, omdat ze de beruchte situatie in Qatar niet goedkeurt.

Stijn vindt dat iedereen het zelf mag besluiten en dat iemand ongeacht zijn beslissing zich ook daarover mag uitspreken.

Praat mee

Wat vind jij? Heb jij zin om het WK te kijken en ervaar jij geen kijkschaamte? Of ga je wel kijken, maar stiekem? Of sla je het dit keer toch over? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

