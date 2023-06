Praat mee: Neem jij je pan mee naar de snackbar?

De overheid wil af van wegwerpplastic. Daarom mogen plastic verpakkingen die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik vanaf zaterdag 1 juli niet meer gratis worden aangeboden. Voorbeelden zijn bakjes van de snackbar en bekers in een koffiezaak, maar ook de verpakkingen van maaltijdsalades in supermarkten. Alternatieven zijn plasticvrije verpakkingen, een herbruikbare verpakking óf een toeslag van 5 tot 50 cent voor de traditionele plastic verpakking. Ook worden consumenten in een campagne aangemoedigd om eigen verpakkingen mee te nemen. Daarin wijst een enthousiaste Freek Vonk kijkers op de ’afhalus eigen bakkus’: een mevrouw die haar frietjes afhaalt met een zelf meegebrachte pan.

Plasticvervuiling

De maatregel is in het leven geroepen om het plasticgebruik in Nederland tegen te gaan en hergebruik te stimuleren. En dat is hard nodig, stelt de Plastic Soup Foundation op haar website. De gemiddelde Europeaan gooit naar schatting namelijk zo’n 34,5 kilo plastic per jaar weg. Veel van dat plastic komt vervolgens in de zee en in ons riool terecht.

Slecht voor het milieu en waarschijnlijk ook voor onze gezondheid, concludeert de organisatie. Het schaadt immers de leefomgeving van dieren en kan leiden tot verstikking. En doordat rioolslib als mest op het land wordt gebruikt, komen er micro- en nanoplastics in onze gewassen terecht. Door onze voeding, maar ook via drinkwater en inademing, krijgen mensen dus ook plastic binnen.

Liever niet

Maar is een eigen pan meenemen naar de snackbar dan een goed alternatief voor plastic bakjes? Nee, zegt Frans van Rooij. Als directeur van de vereniging Professionele Frituurders (ProFri) maakt hij zich zelfs zorgen. „Ik hoop echt dat mensen hun verstand gebruiken en niet met hun eigen pannen naar de snackbar komen”, zegt hij tegen ANP. Hij wijst op een gebrek aan ruimte, aansprakelijkheid en een niet te controleren hygiëne.

Ook kwaliteitsmanager Ferry Stevens van snackbarketen Febo ziet eigen pannen niet zitten. Tegen De Telegraaf zegt hij: „Als iemand een eigen pannetje meeneemt voor de patat, wie is er dan verantwoordelijk als diegene voedselvergiftiging krijgt? Hoe kunnen we weten of die pan wel goed schoon is? Als je het mij vraagt, moeten we daar gewoon niet aan gaan beginnen.”

Reacties op Twitter

Laura mocht het vast uitproberen.

Cafetaria’s moeten zelf voor een duurzame verpakking zorgen om ongemak te voorkomen, vindt Astrid.

Bente wil gewoon een plastic bakje.

Tamara begrijpt de zorgen over hygiëne wel.

Saskya is voorstander van duurzame alternatieven.

