Moeten schoolvakanties op de schop?

Als je het aan ouders vraagt, is het antwoord overwegend ‘nee’. Natuurlijk willen ook zij genieten van een lange warme zomer, maar ze hebben er simpelweg de vrije dagen niet voor is het argument. Uit een recente peiling van BV Familie, de Nederlandse Gezinsbond, blijkt dat meer dan de helft van alle ouders de zomervakantie als een te grote uitdaging ziet.

Stress

De combinatie werk -gezin geeft veel stress gedurende zes weken zomervakantie. 65% van de ouders geeft dan ook de voorkeur aan vier weken zomervakantie en twee weken ’strippenkaart’. Een mogelijkheid die ouders de flexibiliteit zou geven die ze nodig hebben om anno 2019 werk en zorg te kunnen combineren.

Landbouwverlof

Volgens de Gezinsbond zijn schoolvakanties zo ingericht omdat de kinderen vroeger tijdens de zomer moesten helpen op het land, het zogenaamde landbouwverlof. Maar hoewel de maatschappij aanzienlijk is veranderd, zijn de zes weken zomervakantie gebleven.

Puzzel

De gevolgen zijn groot. Waar ouders gemiddeld genomen 25 vakantiedagen krijgen, zijn hun kinderen gemiddeld 63 dagen per jaar vrij. Naast de uitdagingen die dit oplevert voor werkende ouders én de puzzel die werkgevers elke zomer weer passens moeten krijgen, ontstaan er bovendien forse onderwijsachterstanden bij kinderen, blijkt uit onderzoek.

Lerarentekort

„De impact is zo groot dat we moeten kijken hoe we dit anders kunnen inrichten”, aldus Marjet Winsemius van BV Familie. „Natuurlijk beseffen wij dat met het huidige lerarentekort dit in onderwijsland geen onverdeeld populaire boodschap is. Toch kunnen we ons hoofd niet meer in het zand steken. Zo laten ouders duidelijk zien en horen in onze peiling.”

Flexibel

„De tijden zijn veranderd”, aldus een ouder die reageerde op de peiling. „Het zou fijn zijn als we flexibel met de schooltijden en vakanties zouden kunnen omgaan. Meer spreiding en minder werkdruk. Het systeem moet echt veranderen.”

Structuur

Een andere ouder zegt: „Mijn partner en ik kunnen allebei geen zes weken vrij nemen. De kinderen gaan een paar dagen naar de BSO en een paar dagen bij de opa’s en oma’s logeren. Ook gaan we nog een aantal weken op vakantie. De kinderen missen zo structuur en het voelt soms alsof ze van hot naar her gesleept worden. Vooral voor de jongste (4) is dit onrustig.”

Kinderopvang

Ook kaarten ouders andere gevolgen aan: „Bij de meeste werkgevers mag je maar drie weken aaneengesloten vrij zijn. Blijven er drie weken over om kinderopvang te regelen. Dat loopt aardig in de papieren.”

Prinsjesdag

BV Familie roept op Prinsjesdag op om de schoolvakanties op de politieke agenda te zetten en de maatschappelijke discussie te starten over de toekomst van werk en zorg in Nederland. Winsemius: „Het systeem past niet meer bij de maatschappij van nu. Het vraagt om actie, zodat we een systeem kunnen maken dat past bij de eisen van kinderen, werkende ouders, docenten en werkgevers van nu en toekomstige generaties. Namens ouders en kinderen zullen wij ons hier hard voor maken.”

Praat mee

Vind jij dat vakantiedagen flexibeler opgenomen zouden mogen worden? Door bijvoorbeeld een soort strippenkaart in te stellen? Of vind jij het prima zoals het is? Praat mee op onze Facebookpagina!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.