’Pamperen is vorm van kindermishandeling’

„Ik ben geen fan van pamperen, laat ik dat vooropstellen. Het is eigenlijk een vorm van kindermishandeling. Door een kind te pamperen ontneem je hem veerkracht en maak je hem zeker niet meer weerbaar. Kinderen die gepamperd zijn, zullen in hun volwassen leven sneller in een burn-out belanden, omdat ze nooit hebben geleerd zelfstandig te zijn. Alles wordt maar voor ze geregeld. Ongelofelijk verdrietig vind ik dat.”

Grenzen

„Als opvoeder heb je een verantwoordelijkheid, om je kinderen weerbaar te maken. Niet leuk, maar noodzakelijk. Je ziet dat veel opvoeders het graag gezellig willen houden. Hun kinderen ’nee’ verkopen geeft ze een ongemakkelijk gevoel. Ze willen niet dat hun kind boos wordt op ze. Terwijl een kind in de gaten moet hebben dat niet alles kan, dat er grenzen zijn. Dat het goed is als ze door de regen fietsen en niet met de auto worden gebracht. Dan leren ze meer. Dat je droog aankomt met een regenpak, bijvoorbeeld. Dat je naar de weerberichten moet kijken. Zo leert het kind plannen.

Als je ze brengt naar sporttraining omdat het regent of ze niet laat gaan omdat het weer niet prettig is, dan leren ze daar niks van. Daar krijg je alleen maar wattig gedrag van. Kinderen zijn niet van suikergoed. Ze smelten niet. In Engeland hebben ze er een mooie uitdrukking voor: tough love; kinderen hebben ’stevige liefde’ nodig. Dat betekent dus niet: continu roepen hoe geweldig ze zijn.”

Veren in je kont

„Ik was laatst bij de slager waar een meisje (4) aan haar vader een puzzel liet zien die ze helemaal door elkaar had gelegd. De blokjes lagen schots en scheef. En vader maar roepen hoe goed ze het gedaan had. Van structureel te veel veren in je kont leren kinderen niks. Je moest juist bevestigen wat ze goed doen, maar ook durven benoemen wat niet goed gaat. Ik ga daar ook een nieuwe reeks lezingen over geven: Als ze maar gelukkig zijn.”

„Door ze te pamperen ontneem je ze de mogelijkheid om emotioneel stabiel volwassen te worden. Ze leren niet flexibel te zijn, of zich aan te passen zonder zichzelf te verliezen. Het worden onaantrekkelijke werknemers en partners. Door ze te pamperen leer je ze niet met tegenslag omgaan. Deze zogenaamde ’curlingouders’ helpen hun kinderen niet bij het leren omgaan met verleidingen en hoe ze weerbaar zijn als vrienden dingen doen waarvan ze weten dat dat niet klopt.”

