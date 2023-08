Praat mee: Moeten basisscholen stoppen met traktaties?

Een kinderdagverblijf in Dordrecht en een school in Gorinchem doen schooltraktaties met het oog op gezondheid in de ban, meldt RTL. Jarigen worden in plaats daarvan in het zonnetje gezet met een feestje in de vorm van een spelletje in de klas of buiten.

Duurder

Door verschillende GGD’s en de stichtingen Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) en Gezonde Leefstijl Op School (GLOS Educatief) wordt deze vorm van het vieren van verjaardagen aangemoedigd. Door middel van een campagne proberen zij scholen te enthousiasmeren voor deze nieuwe manier van verjaardagen vieren.

De afgelopen jaren hebben GGD’s zich proberen in te spannen voor gezondere traktaties. Maar met weinig succes. Een gezonde optie kan namelijk juist duurder uitpakken dan een ongezonde variant.

Zakje snoep

Tilly de Jong van GLOS Educatief zag ouders dan ook steeds vaker verder tegen elkaar opbieden met traktaties, vertelt ze aan RTL Nieuws. De Jong: „De eerste komt met een zakje snoep, de tweede met een grotere zak en de derde met een zak en een cadeautje. Dat is voor veel ouders niet te betalen, dus dan kun je beter stoppen met traktaties.”

Met het afschaffen van schooltraktaties zorg je voor gelijkheid onder de kinderen en zet je ouders die een traktatie niet kunnen betalen, niet voor het blok. Steeds meer scholen in ons land kunnen zich hierin vinden en stoppen met het traktatiebeleid.

Onmisbaar

Toch blijkt uit onderzoek van het ’RTL Nieuwspanel’ dat de meeste mensen vinden dat de oer-Hollandse traktatie onmisbaar is op scholen. Maar liefst 87 procent van de ouders en leraren van kinderen tussen de 6 en 12 jaar vindt dat het uitdelen hoort bij een verjaardag op school.

Praat mee

Wat vind jij? Ben je voorstander van het afschaffen van traktaties of moet deze traditie in de klas blijven bestaan? Laat het ons weten, deel jouw ervaring(en) en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Sophia op Twitter vindt dat scholen hiermee te ver gaan.

Deze twitteraar moet er ook niets van weten.

Deze twitteraar is juist voor het afschaffen, want noemt traktaties betutteling.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.