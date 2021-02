Datingactie - Kamal: Ik ben zorgzaam en behulpzaam

Komt uit: Friesland. Beroep: Ambtenaar. Kinderen: „Nog niet, ik heb wel een kinderwens.” Rookt: Nee. Drinkt: Af en toe. Houdt van: „Sporten, leuke dingen doen met vrienden, voetbalwedstrijden bezoeken en reizen.” Zoekt: „Een leuke, sportieve en sociale vrouw. Een vrouw die zorgzaam is en ook haar eigen bezigheden heeft.”

Datingactie

„Er wordt altijd gezegd dat je de liefde niet moet zoeken, dat je die moet tegenkomen. Maar waar kom je tijdens corona nou nog mensen tegen? Meedoen aan deze datingactie leek me een mooie kans.

Ik heb alles goed voor elkaar en doe het prima in mijn eentje, maar mis toch een leuke vrouw aan mijn zijde.

Geen bankhanger

Ik ben best sportief - doe aan boksen, fitness, fiets vaak en voetbal daarnaast. Iemand die hele dagen bank hangt, zou daarom denk ik niet zo goed bij mij passen. Ik onderneem juist graag van alles.

In mijn vrije tijd doe ik dingen met vrienden, ga ik weleens naar festivals, vind ik het lekker om te relaxen en ga ik ook weleens naar een voetbalwedstrijd. Mijn grote passie is Feyenoord. Als jij voor een andere club bent, dan komen we daar vast wel uit, haha.

Kwaliteiten

Als je mijn vrienden zou vragen mij te omschrijven, denk ik dat ze zouden zeggen dat ik altijd voor anderen klaar sta. Ik ben zorgzaam en behulpzaam - kwaliteiten die ik ook in een vrouw zoek.

Ik vind het daarnaast belangrijk dat iemand lekker bij zichzelf blijft. Die zichzelf durft te zijn en dat ze naast ons leven samen ook aandacht besteed aan haar eigen activiteiten en hobby’s. Het zou leuk zijn als zij nou net toevallig dit stukje leest!”

Wil je Kamal leren kennen? Stuur wat informatie over jezelf, een leuke brief of een gedicht... én natuurlijk een foto van jezelf naar [email protected] o.v.v. ’Kamal’ en dan zorgen wij ervoor dat je mailtje hem bereikt. Uiteraard zijn we over een tijdje heel benieuwd of er iets uit is voortgekomen!