Dit vonden wij de indrukwekkendste VROUW-verhalen van 2019

Hoofdredacteur Marieke ’t Hart: Mijn ooglidcorrectie

Na heel lang twijfelen, heb ik dit jaar mijn bovenoogleden laten corrigeren. De hangende oogleden zaten me al een tijd dwars, maar ik vond het toch eng om me te laten opereren. Het kostte best veel geld en we hadden bij VROUW nét een horrorverhaal gehad van een lezeres bij wie te veel huid was weggehaald, zodat ze haar ogen niet meer kon sluiten.

Uiteindelijk heb ik toch de knoop doorgehakt en op 3 mei lag ik op de operatietafel. De eerste dagen waren best pittig: ik moest met ijs op mijn ogen op de bank liggen en ik zag er twee weken lang vreselijk uit. Daarna knapte ik snel op. Ik heb geen last meer van hoofdpijn en ik heb een veel frissere oogopslag gekregen. Achteraf gezien had ik het veel eerder moeten doen!

Redacteur Lizette van Loenen: Oma, vertel eens

Voor deze reportage interviewde ik drie vrouwen met hun oma’s die jong waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de interviews blikten de oma’s terug op hun jeugd in oorlogstijd en deelden ze hun ervaringen met hun kleindochters die zijn opgegroeid in vrede.

De gesprekken die ontstonden waren zo puur en soms ontzettend heftig. Het was heel mooi om samen met hen terug te gaan naar voor de oma’s soms moeilijke herinneringen waar veel emoties aan gekoppeld zijn.

Ik zag de band tussen oma’s en kleindochters tijdens het interview en de fotoshoot nóg sterker worden. Ik vind het belangrijk dat deze oorlogsverhalen en ervaringen verteld blijven worden, juist om de herinneringen (naar én mooi) levend te houden. Opdat zoiets nooit meer mag gebeuren.

Redacteur Marion van Es: Dader van seksueel geweld

Een verhaal dat me bijgebleven is dit jaar, is mijn interview met Tom Stranger. Ik heb al vrij veel vrouwen geïnterviewd die slachtoffer zijn van seksueel geweld, maar de daders van die delicten spreken zich zelden tot nooit uit. Het is dus best revolutionair dat het de IJslandse Thordis Elva lukte om een boek te schrijven met de man die haar heeft verkracht. De kans om beiden te interviewen, grepen we dan ook met beide handen aan.

Maar wat vraag je eigenlijk aan een verkrachter? Best lastig. Ik wilde hem niet als één of ander monster aan de schandpaal nagelen, maar ook niet 'te makkelijk' weg laten komen. En eigenlijk wilde ik toch vooral weten waaróm hij het had gedaan... Uiteindelijk maakte het interview diepe indruk op me, juist door Toms eerlijkheid en oprechte berouw.

Het blijft een daad die op geen enkele manier goed te praten valt, maar het siert hem dat hij het gesprek aangaat en zichzelf zo voor de leeuwen durft te gooien. Ik hoop dat in de toekomst meer daders zijn voorbeeld zullen volgen, want vooralsnog blijft het nog steeds stil aan die kant van het kamp...

Eindredacteur Marijke Lemmers: Op cruise

Wat een feestje was het dus toen ik het afgelopen jaar voor VROUW-glossy een reisverhaal mocht maken van een music-cruise voor de Turkse kust. En dat dan vooral dankzij het woordje music. Er zou muziek worden gemaakt en gezongen aan boord van het schip en iedereen op de redactie weet dat dat mijn lust en mijn leven is, dus mocht ik aanmonsteren op de Sila.

Met varen had ik echter niet zoveel en vooraf vroeg ik me af of ik het niet Spaans benauwd zou krijgen met veertien man/vrouw op een zeilschip, waar ik niet zomaar vanaf kon. Ik had me echter voor niets zorgen gemaakt, want vanaf dag één voelde ik me “als een vis in het water” op het schip en tussen mijn nieuwe, lieve vaarfamilie.

Het werd een onvergetelijk mooi avontuur, en een aaneenschakeling van hoogtepunten: samen zingen, lachen, eten, spelletjes doen en dansen op de bonte avond, maar ook diepgaande gesprekken voeren, op het dek slapen, zwemmen onder de sterrenhemel en wakker worden door de opkomende zon of stuiteren over de golven met de wind in de zeilen… En dat met een steeds veranderend uitzicht op schilderachtige baaitjes, met het mooiste aquamarijn water dat ik ooit heb gezien.

