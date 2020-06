’Onze manier van eten is achterhaald’

Zeker nu er een duidelijke link is tussen een ernstig corona-ziektebeeld en overgewicht, is gezond eten belangrijk. „Dat vraagt om een heel andere manier van eten,” vertelt Pascale. In de podcast Zo doet zij dat legt de Vlaamse kookboekenschrijfster uit hoe je gezond leeft zonder te vervallen in calorierestrictie. Haar nieuwste boek Ketokuur is net uit en daarin weet ze wel raad met het wegwerken van buikjes.

Tonnetje rond

In de podcast Zo doet zij dat spreekt Vrouw-redacteur Sabine Leenhouts met inspirerende vrouwen die haar door de crisis heen helpen. In deze aflevering: hoe voorkomen we dat we tonnetje rond uit de crisis komen? Voor wie is een gematigd koolhydraatarm dieet een uitkomst en hoe werkt het?

