’Mijn kinderen staan sterker in hun schoenen sinds ik ze meer loslaat’

Voel jij je leeftijd?

„Nee, vooral mentaal niet. Ik werk met kunststudenten en zij helpen mij op een andere manier naar het leven te kijken. Sindsdien heb ik onder andere geleerd om niet meer in beperkingen te denken, maar juist in mogelijkheden.”

Heb jij een beautygeheim?

„Jezelf zijn! Sinds ik mijn eigen identiteit heb leren kennen, ben ik meer in balans. Ik ben een berberse moslima en kom uit een cultuur waar het ongebruikelijk is om te delen wat je van binnen bezighoudt. Op mijn derde ben ik vanuit Marokko naar Nederland gekomen, waardoor ik tussen twee culturen in opgroeide. Doordat de culturen op bepaalde punten met elkaar botsen, voelde ik mij eigenlijk nergens echt thuis. Ik was altijd een buitenstaander voor de ene cultuur. Pas na mijn scheiding - nu ruim viertien jaar geleden - ben ik op zoek naar mezelf gegaan. Dat heeft me veel gebracht, want als ik voor de spiegel sta, zie en voel ik dat ik de vrouw ben die ik recht in de ogen aankijk.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, grappig genoeg worden mijn kinderen regelmatig ook wel aangezien voor mijn broertje en zusje.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik weet dat ik goed ben in het samenbrengen van verschillende werelden en dat kun je alleen doen als je bereidt bent om jezelf open te stellen. Ik schrijf nu sinds twee jaar gedichten over wat het leven ons heeft gebracht, die post ik vervolgens op social media. Dat is een uitlaatklep geworden om om te gaan met dingen die ik meemaak in het leven, zoals onbegrip, onmacht, pijn, verlies en verdriet. Dit kun je alleen een plekje geven als je je uit, op wat voor manier dan ook. Ik vind hier mijn rust in.”

Waarmee ben je minder blij?

„Absoluut het verlies van een aantal dierbare mensen, waaronder mijn ouders en broer aan kanker. Alle leuke en minder leuke dingen die ik meemaak, vormen de persoon die ik vandaag de dag ben. Als ik alles opnieuw mocht doen, dan zou ik niks anders doen. De gebeurtenissen in ons leven hebben ons als gezin nog sterker gemaakt, doordat wij vrijwel alles met elkaar bespreken. Er rust bij ons nergens een taboe op en eerlijkheid staat voorop. Het leven is één grote les.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mensen die mij van vroeger kennen, staan er vaak versteld van dat ik zo anders ben geworden in mijn denkwijze. Vroeger was ik extreem perfectionistisch en moest alles op mijn manier. Dat projecteerde ik onder andere op mijn kinderen: ik wilde het beste voor hen, dus gaf ik ze ongevraagd advies over de route die ze ’moesten’ bewandelen in hun leven. Dit ben ik pas gaan inzien toen mijn zoon tegen me zei: ’Mama, jij geeft ons normen en waarden mee, maar hoe we ergens komen is aan ons. We moeten zelf fouten kunnen maken, die we vervolgens zelf moeten oplossen. Dus probeer ons meer los te laten. Als moeder heb je jouw taak volbracht’. Loslaten is een proces van vallen en opstaan heb ik ondervonden. Sindsdien heb ik meer rust in mijn hoofd en zijn mijn kinderen nog steviger op eigen benen gaan staan, en gebruiken zij net als ik ook hun ervaringen uit het leven om anderen bij te staan.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik had nooit gedroomd dat ik zou staan waar ik nu ben. Het niet meer denken in ’hokjes’, jezelf uiten en mogen zijn, verbinding creëren en vooral durven loslaten. Wie weet wat er allemaal nog op mijn pad mag komen...”

Wat houdt je jong?

„Als het kan, ga ik een paar keer per jaar naar het huis van mijn inmiddels overleden vader in Marokko. Dat huis staat middenin de bergen. Ik trek dan mijn wandelschoenen aan en neem mijn schrijfboekje mee om middenin de natuur mijn gedichten te schrijven of gewoon alles de vrije loop te laten. De rust die ik op zo’n moment voel is onbeschrijfelijk!”

Heb je een levensles?

„Zet jezelf op nummer 1 en laat je niet wegcijferen. Laat anderen niet bepalen wie je bent of wie je moet zijn. Doe dingen waar je je fijn bij voelt en laat de wereld zien wie je bent. Ik heb geleerd dat je je niet aan alle standaarden hoeft te houden binnen een cultuur, want aanpassingen veranderen jou niet als persoon. Mede door het verlies van dierbaren is het voor mij nog belangrijker om mezelf niet uit het oog te verliezen. Geniet van het leven!”

