Deel 13: ’Die zelfingenomen kop, dat voldane glimlachje, ik wil ze niet meer zien’

Ik sta boven op de gang als Bas weer terugkomt. Vanaf het gangraam kan ik hem rustig bespieden zonder dat hij mij ziet. Ik zie hoe hij de oprit op fietst. In het voorbijgaan geeft hij een klap op het dak van zijn Porsche. Volgens mij knipoogt hij verliefd naar haar.

Als hij afstapt, zwaait de deur van de buren open en verschijnt de buurvrouw in de deuropening. Ze lonkt naar Bas. Ik zie haar overdreven lachen en met haar haren schudden. In een poging sexy te zijn, steekt ze haar bottige kont naar achter en haar niet bestaande borsten naar voren. Triest en doorzichtig. Toch lijkt dat Bas niet te deren. Hij werpt een vluchtige blik over zijn schouder en stapt dan achter haar aan naar binnen.

Vijf dingen

Walgend ga ik achter mijn bureau zitten. Hoe lang zal dit al aan de gang zijn? Gewoon onder mijn neus. En onder de neus van de kinderen. Het maakt hem niet uit: wulps, rond, lang, mager, blond, bruin… mijn man is van alle markten thuis.

En nu zin ik op wraak: alles kapotmaken waar hij trots op is. Vijf dingen. Ik maak hem kapot in vijf stappen. Gewoon omdat een rijtje van vijf zo fijn overzichtelijk oogt. Ik sla mijn agenda open en schrijf:

1) Zijn Porsche

2) Zijn aanzien in de makelaarswereld

3) Zijn zelfvertrouwen

4)

5)

De derde kras ik. Die zelfingenomen kop. Dat voldane glimlachje. Ik wil ze niet meer zien, want dan ga ik slaan. „Ik weet precies wat ik kan en wat ik waard ben,” pocht hij regelmatig. Nou, dat zullen we nog weleens zien.

Inspiratie

Maar na nummer drie is mijn inspiratie op. Wat wil ik nog meer slopen, kapotmaken, voor eeuwig laten verdwijnen? Ik neem een slok van mijn kamillethee, sta op en kijk weer uit het raam. Misschien moet ik nu alvast beginnen met mijn wraakplannen, dan komt de inspiratie voor nummer 4 en 5 vanzelf.

Aan punt 1 wordt gewerkt. Voor punt 2 heb ik al een fijn filmpje. Daarvoor hoef ik alleen maar het lot een handje te helpen en het juiste moment af te wachten. Punt 3 vergt meer voorbereiding. Daar zijn verschillende acties voor nodig. Om te beginnen: mensen uithoren die al zijn zwakke plekken kennen.

Ik pak mijn telefoon en app zijn moeder: ’Ik kom morgen koffiedrinken, oké?’ Ik krijg een smiley terug. Vreselijk. Oude mensen die met emoticons communiceren zijn triest. Daarna app ik zijn broer: ’Hé Cas, ik kom morgen na werktijd even het Ottolenghi-kookboek ophalen. Oké?’ Hij antwoordt met een emoticon van een glas wijn. Zucht.

Papa is druk

De volgende ochtend stampt Bas woedend het huis in: „Waar is de luchtverfrisser?”

„Gewoon op het toilet”, antwoord ik en vraag hem: „Hoezo?”

„Mijn auto stinkt nog van die zalm van gister.”

Ik wil zeggen dat hij gisteren met de fiets boodschappen heeft gedaan, maar dat slik ik snel in. Ondertussen komt Lente van de trap. „Pappie!” roept ze blij en slaat haar armen om zijn nek. Bas reageert ongeduldig: „Ik moet door schat,” zegt hij, terwijl hij zich losmaakt. Teleurgesteld laat Lente hem gaan. Ze trekt een pruillip. Bas schrikt ervan. Ik kijk naar ze en realiseer me dat daar zijn allerzwakste plek zit: bij de kinderen. „Kom maar lieverd,” zeg ik, terwijl ik Lente bij hem wegtrek: „Papa is druk.”

Schoonmoeder

Meteen na mijn ochtendyoga fiets ik naar mijn schoonmoeder. „Het wordt een prachtige dag,” zeg ik bij binnenkomst en kus haar op de wang. „Zo, zo … een kus,” mompelt ze: „Ben ik jarig?” Ze heeft gelijk. Ik zoen haar eigenlijk alleen op feestdagen. „Is er iets met je?” vraagt ze.

Ik schokschouder terwijl ik pijlsnel mijn strategie bepaal: advies vragen levert waarschijnlijk meer op dan uithoren. „Het loopt even niet zo lekker tussen Bas en mij… Ik hoopte dat jij nog tips had,” zeg ik zachtjes en sla mijn ogen zedig neer. „Ach meisje toch,” ze reikt over tafel naar mijn hand en strijkt hem zachtjes. „Het valt ook niet mee om het leuk te houden,” gaat ze verder.

Ik knik: „Het is ook best veel: de kinderen en dan ook nog de zaak...” Mijn schoonmoeder glimlacht begrijpend: „Ja en Bas wil zich graag op alle vlakken bewijzen. Mooie kleren, een gezond lijf.”

„Alsof hij zich voor mij moet bewijzen,” werp ik tegen. „Ik ben toch zijn vrouw.”

„Misschien daarom wel. Je weet toch dat hij als jongetje altijd tegen zijn grote broer moest opboksen. Casper was langer, een betere voetballer, een snellere leerling...” Ik hoef alleen maar af en toe te knikken en ze loopt vanzelf leeg. Ze vertelt over hoe Bas was als klein jongetje en over hoe gefrustreerd hij was als puber. Compleet met huilbuien en woede-uitbarstingen.

Terwijl zij praat, maak ik in mijn hoofd aantekeningen. En terwijl ik in gedachten mijn eigen notulen naloop, ontvouwt zich vanzelf het plan voor vanavond...

