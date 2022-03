De vechtscheiding deel 113: ’Het tuigje waar hij in zit knelt bij zijn armen’

Uitgemaakt

„Hoe voelt het voor jou dat Lente naar een andere school gaat”, vraag ik Storm als wij een middag alleen thuis zijn. We hebben Lente ingeschreven bij een privéschool, omdat ze behoefte heeft aan meer structuur. „Een beetje ongezellig, maar ook niet heel erg. Ik zie haar thuis toch?” Ja, dat is waar. Lente gaat niet het huis uit. Het is alleen een andere school. Een hele dag naar een andere school. Ik denk dat ze nog nooit zo lang uit elkaar zijn geweest. Toch lijkt Storm er niet gebukt onder te gaan.

„Jawel. Maar jullie trekken toch veel met elkaar op? Dan is het toch raar als ze opeens weg is.”

„Nee hoor. Lekker rustig”, lacht Storm.

Misschien is het juist goed als ze wat meer een eigen leven krijgen. Het voelt raar voor mij, maar voor hun is het misschien juist een leuk avontuur.

„En voor Sem?”

„Hoezo voor Sem? Het is toch uit tussen hem en Lente.”

Ik kijk verbaasd op. Dat wist ik nog niet.

„Wist je dat niet? Lente heeft het uitgemaakt. Ze zijn nog wel goede vrienden hoor.”

Weer een nieuwtje. Dit soort zaken wist ik vroeger als eerste. Waarom hoor ik dat nu pas?

Verhaal verdraaien

„Wij zijn geen schoonouders meer”, zeg ik een paar dagen later tegen Samuel en kruip op zijn schoot. Hij grijnst: „Ja, de romance tussen onze kinderen is ten einde. Niet raar natuurlijk.”

„Ach ja, ze zijn natuurlijk jong. Dan veranderen je gevoelens snel.”

„Ook dat”, antwoordt Samuel

„Ook dat? Wat dan nog meer?”

„Nou gezien alles wat Lente doet de laatste tijd is het niet raar dat Sem eieren voor zijn geld heeft gekozen.” Sem heeft eieren voor zijn geld gekozen? Natuurlijk komt Samuel als vader van Sem op voor zijn zoon, maar nu verdraait hij het verhaal toch wel een beetje. Ik glij van zijn schoot en zeg: „Het was niet Sem die hun verkering heeft uitgemaakt. Het was Lente. Zij vond het saai.” Dat laatste gok ik. Ik denk dat ze het saai vond met Sem, maar dat weet ik niet zeker.

„Ja, dat kun je van Lente niet zeggen.” Samuel trekt zijn wenkbrauwen op en laat een lange pauze vallen.

„Wat bedoel je daarmee?” Vraag ik scherp.

„Nou lieverd, je moet toch toegeven dat Lente behoorlijk heftig regeert op jullie scheiding. Eerst die DJ, toen de logeerpartij bij jouw ouders en nu weer de bende.”

„Lente zit niet in de bende. Ze was even in de verleiding, maar wij hebben ingegrepen.” Samuel kijkt mij vragend aan.

„Lente gaat naar de privéschool. Ze zit in zo’n fase in de pubertijd waarin ze meer behoefte heeft aan rust en structuur”, verklaar ik.

Samuel schudt zwijgend zijn hoofd. „Liefde, aandacht en harmonie. Dat is alles wat een kind nodig heeft”, mompelt hij.

„Dat krijgt ze”, snauw ik. Soms werkt Samuel met zijn politiek correcte gedoe op mijn zenuwen. „Maar daarmee redt ze het VWO niet. Daarvoor dus die privéschool.”

„Dat moet een behoorlijke duit kosten.”

„Ja, natuurlijk, maar daarvoor hebben Bas en ik een regeling getroffen. We stellen de uitkoop van het huis even uit.” Ik weet ook wel dat het meer is dan uitstellen. Als ik nu mijn geld besteed aan de school heb ik straks geen geld meer om Bas uit te kopen. Ik vind dat niet erg, zolang ik maar in het huis mag blijven wonen.

Tuinman

Nu ik Bas niet uitkoop, en hij dus eigenaar blijft van het huis, blijft hij ook zaken regelen.

„Die kastanje moet gesnoeid worden”, appt hij.

„Waarom?”, vraag ik appelig.

„Omdat de boom scheef groeit. Ik regel zaterdag Theo de Tuinman.” De naam doet me giechelen. Ik zie een oude kabouterachtige man voor me.

„Theo de Tuinman?”, app ik terug. „Kan zo’n oude man het wel? Het zou zonde zijn als hij het verprutst”, spartel ik tegen.

„Tuurlijk wel. De eigenaar komt zelf”, antwoordt Bas. „Je hoeft niet thuis te blijven. Hij kan erbij.”

Die zaterdag word ik wakker van herrie buiten. Het duurt even voor tot me doordringt dat de herrie uit mijn tuin komt „Theo de Tuinman.” Ik sla mijn duster om en ga naar buiten. In de boom hangt een boom van een man, (of is het een jongen?) die in niets lijkt op een kabouter. Fijn. Ze hebben de jongste werknemer gestuurd. Hij is tot de top geklommen en maakt zich nu vast aan de stevigste tak die hij kan vinden. Het tuigje waar hij in zit knelt bij zijn armen, zijn spierbundels knallen er aan alle kanten uit. Als een echte Tarzan laat hij zich naar beneden zakken, grijpt een tak en slingert dan naar beneden. Hij landt met een mooie boog voor me op de grond. Hij grijnst en tikt aan zijn denkbeeldige pet. „Ik dacht dat de eigenaar zou komen”, zeg ik nuffig. „Dat klopt”, antwoordt hij.