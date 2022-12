’Moet ik nu kerst alleen vieren door die domme kus met een ander?’

De vraag

Lieve Miriam, naar aanleiding van de vraag die vorige week werd ingestuurd besloot ik ook in de pen te kruipen. Ik heb namelijk iets vreselijk doms gedaan en ik weet echt niet wat ik ermee aan moet. Ik kan zelfs niet bij mijn eigen vriendinnen terecht, omdat ze me even niet meer willen zien.

Zo’n twee weken geleden heb ik tijdens een werkborrel met een collega gezoend en we zijn betrapt door een andere collega. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken: ongeveer mijn hele vriendengroep is ontstaan bij dit bedrijf - al werkt het gros er niet meer. Zowel mijn man als de betreffende collega/vriend waarmee ik zoende zitten in deze vriendengroep. Onze kus is ontdekt door een van mijn vriendinnen, die ook bij het bedrijf werkt en deel uitmaakt van de vriendengroep.

Zij stelde mij voor een ultimatum waardoor ik het meteen tegen mijn man moest zeggen. Van hem moest ik meteen vertrekken en ook mijn zoon wil mij niet meer onder ogen komen. Sindsdien slaap ik bij mijn ouders en kruipt kerst steeds dichterbij. Ik ben zo bang dat ik kerst alleen moet vieren. En dat door zo’n stomme, dronken kus met iemand waar ik niet eens verliefd op ben.

Natuurlijk vind ik mijn collega/vriend leuk, want hij is een hele goede vriend. En ja, iedereen in onze vriendengroep ziet er goed uit en ook híj is aantrekkelijk. En ja, hij maakte weleens een compliment naar me en... mijn man en ik zijn inmiddels zo aan elkaar gewend dat we elkaar niet meer de aandacht geven die we elkaar in het eerste jaar van onze relatie gaven. Hij lijkt het bijvoorbeeld niet eens te zien als ik een nieuwe jurk draag. Ik vraag me weleens af of hij het zal zien als ik me een keer een dag niet douche.

De avond van ’de kus’ kreeg ik van onze vriend hele leuke opmerkingen over mijn jurk. Hij zag zelfs dat ik naar de kapper was geweest. Ik er helemaal van in de wolken. Ik merkte weer hoe een man me kan laten voelen, zeker met een glaasje wijn of... ik weet niet meer precies hoeveel... achter de kiezen.

Toen de meesten vertrokken waren, bleven wij nog met een stel achter waarmee we nog wat wijn hadden besteld via een flitsbezorger (want die bezorgen tot laat). De Kusser (noem ik hem maar even voor het gemak) nam me mee naar een andere ruimte om me alvast de nieuwe huisstijl van het bedrijf te laten zien. Natuurlijk voelde ik me bijzonder, want die huisstijl wordt pas in januari met veel bombarie gelanceerd. Iedereen is er nieuwsgierig naar.

De details kan ik me niet eens zo goed herinneren, maar ineens waren we aan het zoenen en ik liet het gewoon over me heen komen. Het was spannend, maar meer ook niet. Ik voel verder niets voor hem. We dachten ermee weg te komen, maar wat we toen nog niet wisten, was dat een vriendin van ons achter ons aan was gelopen om naar de nieuwe huisstijl te gluren. Ze stelde me voor de keuze: ’of jij zegt het, of ik, maar het gebeurt binnen 24 uur’. Dus de volgende dag barstte de bom, is iedereen boos en gekwets en heb ik spijt als haar op m’n hoofd. Ik wilde echt dat die kus nooit was gebeurd. Aan de andere kant is het ergens misschien ook wel een zetje in de juiste richting, want zo leuk is mijn huwelijk nou ook weer niet.

Het antwoord

Mariam: „Misschien is deze time-out dan juist wel even goed? Dat je man boos is, kun je hem eigenlijk niet kwalijk nemen toch? Hij is verraden door jou, maar ook door een goede vriend. Misschien heeft je man ook even tijd nodig om af te koelen? En zodra hij eraan toe is, zou je met elkaar kunnen praten. Want wat betekent die kus voor jullie huwelijk? Willen jullie er allebei nog voor gaan, of is het vertrouwen voorgoed beschadigd door die ene kus? Want je geeft aan dat je wel wat miste in je relatie. Wil je daaraan werken? En jij kunt je ook afvragen waarom je met een ander ging zoenen? Mis je de intimiteit? Wil je zo graag aandacht die je niet van je man krijgt? Of dacht je helemaal nergens over na? Daarover kunnen jullie ook met elkaar praten.”

„Jullie zoon zou je kunnen uitleggen dat je spijt hebt. Dat ook moeders soms domme fouten maken die gevolgen hebben. Dat je hun vader niet wilde kwetsen maar heel dom alleen aan jezelf dacht. Als je jouw zoon serieus neemt, zal je merken dat zij dat andersom ook doen. En natuurlijk zijn ze boos of verdrietig. En dat ze hun vader zo zien, helpt ook niet. Maar blijf het gesprek aangaan. Al moet je 1000 keer ’sorry’ zeggen. Een relatietherapeut bezoeken, is ook geen gek idee. Daar kun je in eerste instantie ook alleen heen. Maar om te beginnen, kun je voor jezelf bepalen of je dit huwelijk wilt redden.

Wat je vrienden betreft leert mijn ervaring dat echte vrienden altijd wel weer naar je toekomen, hoe dom je ook bent geweest. Alleen moeten zij deze situatie ook een plekje geven. Vergeet niet dat je hen ook hebt gekwetst. Geef ze de tijd. Voor kerst ga je het waarschijnlijk allemaal niet meer redden. Wees met kerst vooral dankbaar naar jouw ouders toe, want die bewijzen bij dezen jou door dik en dun te steunen. Wat je kunt doen is heel hard hopen dat je Oud en Nieuw weer met je lievelingsgezelschap mag vieren, maar ook dat is al wel heel snel. Focus je op het nieuwe jaar. Iets met goede voornemens? Heel veel succes!

